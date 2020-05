Samsung Hadirkan Ponsel Terbaru Galaxy A31

Jakarta, Beritasatu.com – Samsung Electronics Co., Ltd. hari ini, Selasa (5/5/2020) memperkenalkan Galaxy A31, sebagai varian terbaru dari rangkaian seri Galaxy A. Terinspirasi dari inovasi menarik yang telah dikembangkan oleh Samsung, Galaxy A31 adalah “The Next Generation Awesome Live”.

Ponsel ini memiliki layar lebih luas 6.4-inch Infinity-U display, untuk memberikan pengalaman menonton terbaik, serta dilengkapi dengan Quad Camera yang memungkinkan pengguna menangkap semua momen berharga, serta baterai tahan lama untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari.

Saat ini, terlepas dari pertimbangan harga, kebutuhan akan smartphone semakin beragam seiring dengan meningkatnya kebutuhan gaya hidup konsumen.

“Samsung Galaxy A31 mengemas beragam fitur-fitur menarik termasuk tampilan layar yang memukau, serta beragam kegunaan dari fitur multi-kamera yang dapat memberikan cara baru untuk menangkap momen dan membagikan cerita mereka, sepanjang hari karena kapasitas baterai yang besar,” kata Irfan Rinaldi, Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia, Selasa (5/5/2020).

Galaxy A31 dilengkapi dengan layar FHD+ Super AMOLED 6,4 inci, dengan aspek rasio 20:9. Layar SamsungGalaxy A31 mampu menampilkan warna-warna tajam dan detail sehingga memungkinkan Anda untuk dapat menikmati aplikasi entertainment favorit Anda serta konten multimedia dengan mengesankan. Galaxy A31 juga dilengkapi telah pengolah suara Dolby Atmos untuk pengalaman audio surround 3D yang jernih.

Ponsel ini juga dilengkapi dengan Quad Camera, Galaxy A31 memungkinkan pengguna untuk menjadi seorang visual storyteller yang handal, apapun tema dari konten yang dihadirkan. Dilengkapi dengan kamera utama, kamera Ultra Wide , Depth Camera dan kamera Macro3, serta didukung dengan beragam fitur cerdas, Galaxy A31 memberi pengguna kemampuan untuk menangkap dan berbagi momen yang Anda inginkan, kapan saja.

Dengan kamera utama 48-megapiksel, Galaxy A31 membantu Anda untuk mengambil gambar yang tajam dengan mengoptimalkan foto objek berkat bantuan teknologi AI. Sementara itu kamera Ultra Wide 8 MP dengan tampilan sudut pandang 123 derajat, memungkinkan Anda menangkap objek foto dengan lebih luas dalam sekali potret.

Keberadaan Depth Camera 5 MP memberikan efek dramatis dengan memanfaatkan fitur Live Focus yang dapat disesuaikan dengan kondisi pemotretan. Galaxy A31 juga dilengkapi kamera Macro 5 MP, yang dapat mengambil setiap obyek gambar secara detail untuk pengambilan gambar close up. Kamera depan pada ponsel ini memiliki resolusi 20 MP sehingga foto yang dihasilkan akan tampak detail dan jelas.

Tidak hanya dari segi layar atau kamera, Galaxy A31 juga memiliki baterai besar berkapasitas 5.000 mAh. Baterai berkapasitas besar ini memungkinkan penggunanya tetap terhubung lebih lama sepanjang hari. Ponsel ini juga memiliki kemampuan fast charging 15W memastikan bahwa baterai Anda dapat terisi kembali dengan cepat, meminimalisir waktu yang dihabiskan untuk menunggu baterai smartphone Anda terisi penuh.

Galaxy A31 juga dilengkapi fitur terbaru untuk membuka dan mengunci layar smartphone ini memiliki fitur otentifikasi sidik jari yang disematkan pada layar. Sementara untuk menambah keamanan data pribadi Anda, Galaxy A31 juga menggunakan platform keamanan Samsung Knox yang dapat mendeteksi adanya gangguan yang dapat membahayakan keamanan data Anda.

Ponsel ini hadir dengan tiga pilihan warna kekinian yaitu Prism Crush Black, Prism Crush White, dan Prism Crush Blue dengan glossy finishing dengan banderol harga Rp. 4.199.000.

Konsumen mulai dapat memesan Galaxy A31 melalui program flash sale yang berlangsung di e-commerce Lazada, Blibli, Shopee, JD.id, dan Samsung.com, mulai tanggal 5-10 Mei 2020. Bagi konsumen yang membeli Galaxy A31 selama periode flash sale akan langsung mendapatkan battery pack (power bank), serta potongan harga sebesar Rp. 100.000.