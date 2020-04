Dukung PSBB, Soul Electronics Berikan Diskon 89%

Jakarta, Beritasatu.com - Sudah hampir 3 bulan pandemi virus corona atau Covid-19 dampaknya dirasakan banyak negara, termasuk Indonesia.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19, salah satunya adalah dengan physical distancing serta memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Mencermati kondisi itu, Soul Electronics tidak mengurungkan niatnya untuk tetap menggebrak pasar audio dan gadget Indonesia.

Brand asal Amerika Serikat (AS) tersebut, menggelar Mega Brand Day Promo yang berlangsung di marketplace JD.ID, selama tiga hari dari tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 2020. Soul menjanjikan diskon hingga 89 persen dan harga spesial untuk beberapa produknya selama program tersebut berlangsung.

Brand Manager Soul, Jose Steffie Ramona Sari, menjelaskan, produk yang diberikan diskon hingga 89 persen dapat dibeli dalam jumlah berapapun. Namun, produk dengan harga spesial hanya tersedia dalam jumlah terbatas.

"Adapun produk dengan harga spesial adalah Soul Power Bank Fast Charging 2.1 dan Soul Open EAR. Soul Power Bank Fast Charging dibanderol cuma seharga Rp 20.000 dan Soul Open Ear seharga Rp 50.000. Kalau dipresentasekan harga itu sama dengan diskon lebih dari 90 persen," kata Jose kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Jose mengatakan, kedua produk tersebut dijual sejak hari pertama. Karena hanya disediakan dalam jumlah sangat terbatas, pihaknya menyarankan agar peminat melakukan checkout secepatnya, sesegera mungkin setelah promo dibuka.

"Untuk yang check out lebih cepat beruntung. Namun bagi yang tak beruntung, tak perlu sedih karena pada hari kedua dan ketiga masa promo, yakni tanggal 1 dan 2 Mei 2020, masih ada kesempatan lain yang kami namakan deals of the day," jelas Jose.

Saat deals of the day, lanjut Jose, Soul kembali memberi mega diskon yang bahkan lebih menguntungkan. Produk yang mendapat mega diskon adalah salah satu produk best seller international yakni earphone TWS Soul Emotion 2.

"Harga normal Soul Emotion 2 adalah Rp 1.499.900. Dengan menggunakan kode voucher JDAUDIO5, semua orang bisa mendapatkan hanya dengan Rp 465.000. Stok cukup banyak, tak ada batas pembelian, tapi bagi yang berminat kami sarankan untuk tetap melakukan check out sesegera mungkin. Pengalaman kami sebelumnya mengatakan, berapapun stok yang kami sediakan bisa ludes dalam waktu singkat," tandas Jose.

Jose menambahkan, Soul Electronics-JD.ID Mega Brand Day merupakan hasil kerja sama kesekian kalinya antara Soul, JD.ID, dan Egogo Hub Indonesia selaku mitra e-commerce enabler Soul di Indonesia, dan menjadi salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan Soul di Indonesia.

"Sebagai merek global dari AS yang terkenal dengan rintisan berbagai konsep dan teknologi inovatif, utamanya untuk berbagai produk audio berkualitas tinggi, saat ini Soul telah semakin dikenal dan diperhitungkan konsumen Indonesia," pungkas Jose.