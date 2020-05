Intip Berbagai Manfaat Pembelian Online Samsung Galaxy S20

Jakarta, Beritasatu.com - Samsung tidak hanya menghadirkan inovasi produk, tetapi juga layanan penjualan daring melalui program "From Our Store To Your Door" untuk memudahkan pembelian Samsung Galaxy S20 series dari rumah khususnya saat pandemi virus corona (Covid-19).

"Program 'From Our Store To Your Door' memberikan layanan penjualan online melalui www.samsung.com/id dengan berbagai penawaran menarik,” jelas Head of Online Business Samsung Electronics Indonesia, Desny Tjung di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Disebutkan oleh Desny, pembelian perangkat Samsung di e-Store bebas ongkos kirim dan pengirimannya dilakukan di hari yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ini, pengguna dapat lebih mencoba fitur-fitur andalan Samsung Galaxy S20 Ultra seperti 100x Space Zoom dan pencahayaan low light Nona-binning.

Dalam program ini, ditawarkan keringanan dengan program cicilan 0% dengan 17 rekanan bank Samsung. Bank-bank tersebut adalah BCA, BNI, CIMB Niaga, BRI, Mandiri, Mayapada, Permata, Standard Chartered, MNC, HSBC, Citibank, OCBC NISP, Mega, Panin, UOB, Danamon, dan Maybank.

Karena digunakan hampir setiap saat, smartphone pada umumnya rentan terhadap kejadian-kejadian seperti tidak sengaja terjatuh saat penggunaan. Oleh karena itu, pembelian Samsung Galaxy S20 series akan mendapatkan gratis perlindungan dari kerusakan.

Samsung juga menawarkan cicilan tanpa harus memiliki kartu kredit. Program ini merupakan kerja sama dengan kartu kredit digital Kredivo.

Lebih lanjut, Desny menjelaskan konsumen dapat menukar tambah perangkat Samsungnya secara online melalui aplikasi Samsung Store yang dapat diunduh di Google Play Store.

Melalui penawaran Samsung Delight Service, pemilik Galaxy S20 series dapat meminta konsultasi tutorial terkait Galaxy S20 miliknya dari Samsung Premium Consultant, tanpa harus datang ke gerai Samsung Experience Store.

Sebab, tim profesional akan langsung menemui konsumennya di rumah untuk memberikan konsultasi gratis selama 30 hari setelah pembelian.

Berkat penawaran-penawaran yang menarik, konsumen dapat dengan mudah mencoba fitur-fitur yang dapat menunjang kegiatannya di rumah seperti Samsung DeX dan Bixby Reminder.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai promosi Samsung Galaxy S20, silakan kunjungi https://www.samsung.com/id/galaxylaunchpack/.