Turnamen E-Sport Terbesar di Indonesia Kembali Digelar

Jakarta, Beritasatu.com - Telkomsel melalui Dunia Games kembali menggelar turnamen esport terbesar di Tanah Air bertajuk Indonesia Games Championship (IGC) yang akan diselenggarakan mulai Mei hingga September 2020.

Baca: Pebasket Adu Tangkas di Kompetisi IBL E-Sports

Di edisi ketiganya kali ini, Dunia Games berkolaborasi dengan Garena dalam menghadirkan IGC 2020, yang diharapkan dapat diikuti oleh lebih dari 32.000 pegiat mobile games dari seluruh Indonesia, untuk memperebutkan total hadiah senilai lebih dari Rp 1,6 miliar.

Babak kualifikasi awal IGC 2020 akan berlangsung secara online sebagai bagian dari komitmen Telkomsel untuk mendukung upaya jaga jarak oleh masyarakat dan pemerintah di masa kondisi darurat pandemi Covid-19.

Direktur Pemasaran Telkomsel, Rachel Goh mengatakan, sebagai digital telco company, Telkomsel terus memaksimalkan perannya selaku connectivity enabler di saat penuh tantangan seperti sekarang ini melalui ekosistem digital inklusif yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

"Kali ini, melalui Dunia Games, kami merancang IGC 2020 agar berlangsung secara online, sehingga peserta dapat berkontribusi memajukan industri esport di Indonesia dengan tetap menjaga jarak aman. Ini juga menjadi bentuk dukungan kami kepada pemerintah yang terus mengimbau masyarakat agar tidak menciptakan kerumunan dan menjalankan upaya physical distancing," kata Rachel Goh dalam siaran persnya, Rabu (6/5/2020).

Baca: Piala Menpora E-Sports Digelar Secara Virtual

Rachel menjelaskan, IGC 2020 terbuka bagi semua gender, baik tim laki-laki maupun perempuan, termasuk level amatir maupun profesional, sehingga memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin berprestasi dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan industri esport di Indonesia.

Terdapat dua genre permainan yang akan dipertandingkan, meliputi multiplayer online battle arena (MOBA) dan battleground survival, baik itu PC game maupun mobile game.

Adapun judul permainan yang akan dipertandingkan pada kategori PC game adalah League of Legends. Sedangkan permainan yang akan dikompetisikan pada kategori mobile game mencakup Free Fire, Call of Duty Mobile, dan Arena of Valor.

"Kami berharap, IGC 2020 dapat memenuhi kebutuhan akan hiburan bagi para pecinta game di seluruh Indonesia di tengah masa sulit menghadapi pandemi Covid-19," pungkas Rachel.