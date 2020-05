RF Online: Remastered, Gim Online Terbaru di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Seolah ingin mengobati kerinduan para penggemar, gim yang mengangkat dunia fantasi perpaduan antara teknologi dan magis hadir kembali di Indonesia dengan judul terbaru, RF Online: Remastered.

Gim RF Online: Remastered resmi dirilis pada tanggal 11 Mei 2020 oleh publisher game Lyto di Indonesia. Pada hari pertama peluncurannya, Lyto mengklaim bahwa gim ini telah dimainkan oleh lebih dari 50.000 gamers.

CEO dari CCR Inc sebagai pengembang dan pemilik lisensi dari RF Online, Yoon Seok-ho, mengatakan, Lyto bekerja sama dengan CCR untuk menghadirkan kembali RF Online: Remastered di Indonesia dengan menghadirkan berbagai konten permainan yang seru dan kompetitif.

"CCR telah menyiapkan berbagai konten baru melalui RF Online: Remastered untuk pemain RF Online yang ada di Indonesia," ujar Yoon Seok-ho, dalam keterangan persnya, Jumat (15/5/2020).

Melalui RF Online: Remastered, pengguna akan diajak untuk bernostalgia ke masa lalu, memberikan pengalaman leveling dan tantangan bertarung dengan pemain lain untuk memperebutkan sumber daya planet Novus. Walau mengusung judul Remastered, para pemain tetap akan disuguhkan nuansa nostalgia.

Fitur-fitur lawas yang ada di RF Online masih tetap hadir, salah satunya tentu saja adalah jalan cerita yang memukau. Gim ini masih tetap akan menyuguhkan kisah peperangan tiga bangsa dalam memperebutkan mineral di planet Novus.

"Pengguna tentu saja bisa memilih satu dari tiga bangsa sebagai karakter di dalam gim. Masing-masing bangsa ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana kalian menyesuaikan dengan selera. Lalu ada juga sistem Archon atau pemimpin bangsa, yang memungkinkan gamers untuk memilih pemimpin,” papar Yoon.

Selain fitur lama, tentu saja fitur baru juga tersedia di RF Online: Remastered. Gamers bisa menemukan armor dan senjata baru, serta peta dan monster baru. Beberapa fitur terbaru di RF Online Remastered, antara lain Fast Server Rate, Premium Item, New Map Ancient Elf dan Monster High Elf, New Weapon and Armor, Baalzebub, New Crafting Material dan Chip.

Chip War merupakan fitur unggulan dari RF Online: Remastered, di mana 3 bangsa (Accretia, Bellato dan Cora) akan bertempur untuk menguasai tambang di map Crag Mine. Chip War diadakan 3 kali sehari di Map Crag Mine. Untuk gim RF Online: Remastered ini, waktu Chip War dijadwalkan pada Pukul 04:00, Pukul 12:00 WIB dan Pukul 20:00 WIB.