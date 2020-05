Infinix Berbagi Kebahagian pada Anak di Ramadan

Jakarta, Beritasatu.com – Infinix Smartphone Indonesia berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di bulan Ramadan sekaligus membantu penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19). Acara bertajuk #Infinixcare ini berupa pembagian paket sembako kepada anak yatim di dua panti asuhan di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

CEO Infinix Smartphone Indonesia, Bruno Li mengatakan, kegiatan ini merupakan komitmen Infinix sebagai salah satu elemen bangsa yang peduli dan turut mengurangi beban masyarakat dalam mencukupi kehidupan sehari-harinya selama bulan Ramadan dan pandemi Covid-19.

“Hal seperti ini kami lakukan juga di berbagai negara seperti di Tiongkok, Afrika, dan India. Sesuai dengan nilai perusahaan kami yaitu 'Together We Can', kami percaya dengan bersama-sama kita berjuang menghadapi masalah ini, cepat atau lambat semuanya akan kembali normal seperti semula dan dengan masa depan yang lebih baik lagi," jelas Bruno dalam keterangan tertulisnya Kamis (21/5/2020).

Bertempat di Pondok Yatim & Dhu’afa, Jakarta Barat dan Graha Yatim & Dhu’afa, Jakarta Timur, Infinix memberikan secara langsung paket bahan pokok (sembako) seperti beras, makanan instant guna mencukupi kebutuhan menjelang hari raya Idulfitri 1441 H. "Bantuan Inifinix sangat membantu karena panti asuhan yang dikelola kami cukup sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar anak yatim apalagi dengan adanya wabah Covid-19," kata Kepala Asrama Pondok Yatim & Dhu’afa, Abdul Mutholib.

Imfinix merupakan premium online-driven smartphone brand yang menjadi favorit anak muda di Indonesia. Sebagai merek smartphone yang fokus pada penjualan online, Infinix belum lama ini berhasil mencatatkan penjualan tertinggi melalui produk terbarunya Infinix Note 7 di program Ramadan e-commerce Lazada Indonesia. Produk ini terjual ribuan unit hanya dalam beberapa menit penjualan flash sale.