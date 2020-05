Harta Mark Zuckerberg Bertambah Rp 443,5 Triliun dalam 2 Bulan

Jakarta, Beritasatu.com - Perekonomian global terpukul cukup parah sejak pertengahan Maret ketika pandemi virus corona (Covid-19) menyebar ke seluruh dunia.

Namun, kondisi ini tidak menghalangi kalangan orang super kaya di dunia untuk menambah nilai kekayaannya dalam dua bulan terakhir. Salah satu diantaranya, Mark Zuckerberg.

Seperti dikutip dari Times of India, Minggu (24/5/2020) CEO Facebook ini telah menambahkan US$ 30 miliar atau sekitar Rp 443,5 triliun (kurs Rp 14.785 per dolar AS) untuk nilai kekayaannya dalam kurun waktu dua bulan terakhir.

Sampai dengan pertengahan Maret lalu, Zuckerberg diperkirakan 'hanya' memiliki nilai kekayaan mendekati US$ 57,5 miliar. Namun, saat ini nilai kekayaannya disebutkan telah berkembang menjadi US$ 87,5 miliar.

Melalui penambahan nilai kekayaan tersebut, Zuckerberg sekarang menempati posisi ketiga dalam daftar orang terkaya di dunia, melampaui nilai kekayaan yang dimiliki Warren Buffet, Larry Ellison, dan Amancio Ortega.

Sebuah laporan CNBC baru-baru ini menyatakan, harga saham Facebook juga mencapai kenaikan 60 persen dan tercatat sebagai yang tertinggi sepanjang masa, menjadi sebesar US$ 230,75, setelah perusahaan raksasa jejaring sosial ini meluncurkan fitur belanja online yang disebut Facebook Shop.