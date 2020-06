ShapeShift Siapkan Peluncuran Fitur Baru

Jakarta, Beritasatu.com - ShapeShift sedang mengadakan program give away untuk menyambut peluncuran fitur terbaru di platform mereka.

ShapeShift sendiri merupakan bursa cryptocurrency yang menawarkan layanan pertukaran aset kripto, perdagangan real time dan penyimpanan wallet aset digital di KeepKey. ShapeShift didirikan pada tahun 2014 dan kini sudah mendukung lebih dari 40 aset kripto.

COO ShapeShift, Lisa Loud, menyatakan, pihaknya selalu memiliki keinginan kuat untuk menjadi yang terdepan dalam implementasi teknologi terbaru.

"Saya melihat aset digital memiliki peluang untuk tidak hanya merevolusi ekonomi global, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan negara-negara berkembang. ShapeShift ada di garis depan teknologi baru ini, dan bekerja untuk membantu audiens yang lebih luas memahami potensinya,” kata Lisa Loud dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Senin (1/4/2020).

Lisa mengatakan, program give away ini diberikan eksklusif untuk pengguna ShapeShift yang telah mendaftar di waitlist ShapeShift. Hadiah ini akan diberikan untuk 5 orang yang beruntung, masing-masing akan mendapatkan US$ 500 atau sekitar Rp 7,3 juta (kurs Rp 14.610 per dolar).

"Anda berpeluang untuk menang tiga kali lipat dengan mengikuti semua langkah-langkah yang dtetapkan oleh ShapeShift, maksimal sampai tanggal 4 Juni 2020,” jelas Lisa Loud.

Adapun langkah-langkah tersebut yaitu pertama, registrasi lalu login dengan akun yang sudah terverifikasi kemudian hubungkan atau buat wallet. Kedua, daftarkan email di website ShapeShift untuk menjadi yang pertama tahu mengenai berita atau give away terbaru ShapeShift. Ketiga, lakukan trading di ShapeShift.

"Periode give away akan berlangsung sampai tanggal 4 Juni 2020 pukul 23.59. Pemenang yang beruntung akan diumumakan melalui email,” pungkas Lisa Loud.