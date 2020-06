Bos Amazon Tanam Duit di Startup Pengiriman Barang

California, Beritasatu.com - Kepala eksekutif Amazon, Jeff Bezos, dikabarkan telah memilih perusahaan rintisan atau startup asal Inggris, Beacon, untuk sarana investasi terbarunya.

Baca Juga: Imbas Kerusuhan, Amazon dan Apple Sesuaikan Operasional

Beacon sendiri dikenal sebagai perusahaan pengiriman barang digital. Beacon juga merupakan perusahaan keuangan rantai pasokan yang menyediakan data pengiriman kargo secara real time dan pandangan pasar tentang biaya dan harga pengiriman global.

Melansir laporan Reuters, Senin (1/6/2020), pihak Beacon menyatakan telah mengumpulkan lebih dari US$ 15 juta atau sekitar Rp 219,1 miliar (kurs Rp 14.610 per dolar AS) dalam penggalangan dana Seri A, dari para investor termasuk Bezos dan perusahaan modal ventura 8VC.

Baca Juga: Startup Delman Raih Pendanaan Tahap Awal Rp 23,6 Miliar

Startup ini dibentuk oleh dua mantan eksekutif Uber Technologies Inc dua tahun lalu, Travis Kalanick dan Garrett Camp, bersama dengan mantan CEO Google, Eric Schmidt.

"Dengan digitalisasi yang meningkat secara global sebagai hasil dari merebaknya pandemi Covid-19, kami percaya masa depan perusahaan angkutan tradisional lebih riskan dari sebelumnya," kata CEO Beacon, Fraser Robinson, dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Synergy Accelerator Lahirkan 10 Startup Lewat Virtual Demo Day

Beacon, yang layanan logistiknya meliputi angkutan laut, angkutan udara dan truk, menyatakan, dana yang terkumpul dari hasil penggalangan Seri A ini, akan diinvestasikan dalam perekrutan baru, pengembangan teknologi, dan perluasan pasar.