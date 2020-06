Cortex Raih Pendanaan Rp 310 Miliar dari Softbank

Sao Paulo, Beritasatu.com - Perusahaan raksasa investasi asal Jepang,Softbank Group Corp, memimpin putaran pendanaan senilai US$ 22 juta atau sekitar Rp 310 miliar (kurs Rp 14.095 per dolar AS) di perusahaan analisa data asal Brasil, Cortex.

Melansir laporan Reuters, Rabu (3/6/2020), investor lain yang juga terlibat dalam putaran pendanaan itu adalah Redpoint and Endeavour Catalyst.

Cortex merupakan perusahaan pengembang platform yang berfokus pada pemasaran dan penjualan, dengan menggunakan data pasar dan informasi pelanggan internal, sebagai perkiraan dan rekomendasi untuk pengambilan keputusan.

Cortex diketahui memiliki sejumlah klien perusahaan besar seperti Unilever PLC, Fiat Chrysler, L'Oreal, Roche, Carrefour, Visa dan Claro.

Meskipun berkonsentrasi pada pelanggan di Brasil, perusahaan ini juga melayani negara-negara lain di Amerika Latin dan Eropa.

Head of Softbank International, Marcelo Claure, menyatakan, perusahaan analisa data sangat penting bagi pengembangan inovasi di kawasan Amerika Latin.

"Kami sangat senang tentang kemitraan kami dengan Cortex, yang memiliki peluang besar untuk membantu perusahaan di seluruh kawasan," kata Marcelo Claure.