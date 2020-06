Pengiriman Smartphone Global Turun 12%

Jakarta, Beritasatu.com - Laporan terbaru yang dirilis International Data Corporation (IDC) menyebutkan, pengiriman smartphone global mengalami penurunan hampir 12 persen menjadi 1,2 miliar unit pada tahun 2020.

Penurunan ini disebutkan sebagai dampak ekonomi dari krisis pandemi virus corona (Covid-19) yang sangat terasa dalam kuartal pertama tahun ini.

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengganggu rantai pasokan di setiap sektor bisnis, yang membuat pabrikan ponsel pintar utama seperti Apple Inc dan Samsung Electronics Co Ltd mengalami kenaikan biaya, sekaligus menekan pengeluaran konsumen di seluruh dunia.

“Kebijakan lockdown dan meningkatnya angka pengangguran telah mengurangi kepercayaan konsumen dan memprioritaskan kembali pengeluaran mereka untuk kebutuhan primer, secara langsung berdampak pada tingkat penyerapan smartphone,” kata analis riset senior IDC, Sangeetika Srivastava, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (5/6/2020).

Apple yang terpaksa menutup toko ritel di wilayah Amerika Serikat (AS) dan Eropa setelah merebaknya wabah corona, meluncurkan program diskon perangkat iPhone 11 di Tiongkok dan merilis model iPhone SE dengan harga yang lebih murah, sebagai solusi untuk menghadapi penurunan permintaan smartphone global.

Sementara itu, firma riset TrendForce pada bulan April lalu memperkirakan produksi smartphone global akan mengalami penurunan sebesar 16,5 persen pada kuartal kedua tahun ini, jika dibandingkan dengan angka produksi dari tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut, mengikuti penurunan sebesar 10 persen persen dalam hal produksi di seluruh dunia pada kuartal pertama tahun ini, ketika wabah corona mulai merebak di Tiongkok dan menyebar ke wilayah Eropa dan AS.

Namun, pengiriman dari pabrik Tiongkok ke vendor mengalami kenaikan sebesar 17 persen pada April lalu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini, menunjukkan tanda-tanda rebound awal dalam tingkat permintaan domestik di Tiongkok, yang merupakan pasar smartphone terbesar di dunia.