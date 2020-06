Beli Sony PS5 atau XBox Series X? Simak Perbandingannya

Jakarta, Beritasatu.com - Persaingan Sony dan Microsoft semakin panas karena dua raksasa teknologi ini akan mengeluarkan konsol gim terbaru mereka tahun ini.

Sony pertama kali mengeluarkan PlayStation pada tahun 1994 dan sejak saat itu, konsol ini menjadi pilihan favorit para gamers. Microsoft baru masuk ke pasar gim pada tahun 2001 dan berhasil merebut sebagian pasar, terutama di Amerika Serikat.

Terakhir kali kedua perusahaan mengeluarkan konsol gim adalah pada tahun 2013. Sony meluncurkan PlayStation 4 (PS4) dan Microsoft meluncurkan Xbox One (Xbone). Sejauh ini PS4 lebih populer dengan penjualan 110,4 juta unit sementara Xbone "hanya" 46,9 juta unit.

Baca juga: Sony: PlayStation 5 Akan Diluncurkan Tahun Ini

Kamis lalu (11/6/2020), Sony mengumumkan akan meluncurkan konsol next gen mereka, PlayStation 5, tahun ini. Microsoft juga mengatakan akan meluncurkan konsol terbaru mereka Xbox Series X tahun ini. Kedua konsol ini kemungkinan besar akan diluncurkan menjelang musim liburan akhir tahun.

PS5 or Xbox Series X? 🤔



Let the console war begin... pic.twitter.com/SO4FRaFdBA — B/R Gaming (@BRGaming) June 12, 2020

Spesifikasi dan desain

Microsoft mengatakan Xbox Series X akan empat kali lebih kuat dibanding pendahulunya, Xbox One X. Series X diklaim bisa memainkan gim dengan resolusi 8K dan frame rate 120 FPS. PS5 juga diklaim mampu bermain di resolusi 8K dan 4K di 120 FPS. Namun, untuk saat ini, TV dengan resolusi 8K masih mahal dan jarang.

Dari sisi desain, Series X berbentuk balok hitam. Minimalis dan sederhana. Sementara PS5 memiliki desain futuristik dengan kombinasi warna hitam di tengah dan "sayap" putih. Beberapa orang mengatakan desain PS5 menyerupai air purifier.

Kedua konsol sudah dilengkapi solid-state drive (SSD) sehingga waktu booting dan loading akan lebih cepat dibanding generasi sebelumnya yang menggunakan hard disk drive (HDD). Sony mengatakan akan meluncurkan dua tipe PS5, salah satunya adalah Digital Edition yang tidak memiliki mesin cakram (CD drive). Pastikan Anda memiliki koneksi yang cepat dan kuota yang banyak karena mengunduh gim PS5 -yang lebih besar dari PS4- bisa memakan waktu berjam-jam hingga berhari-hari, tergantung koneksi internet Anda.

Controller

Controller adalah salah satu aspek penting dalam konsol gim. Untungnya, desain controller tidak banyak mengalami perubahan, hanya sedikit penyempurnaan.

Microsoft Xbox Elite Controller: Series 2 memiliki tombol yang bisa diatur tekanannya, pegangan karet, dan kapasitas baterai 40 jam.

Controller DualSense PS5 memiliki haptic feedback, yang diklaim dapat membuat Anda merasakan lingkungan virtual secara nyata. Pada dasarnya, getaran pada controller dibuat sedemikian rupa untuk meningkatkan pengalaman bermain.

Daftar Gim

Sebagus apapun konsol, semua kembali ke daftar pustaka gim yang dimilikinya. Kalau gimnya sedikit atau jelek, maka tidak ada yang akan memainkannya.

Untuk launch titles, Sony memiliki beberapa gim eksklusif seperti: Gran Turismo 7, Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ratchet and Clank: Rift Apart. Selain itu ada juga Demon’s Souls, Returnal, Sackboy: A Big Adventure, Astro’s Playroom, dan Destruction All Stars.

Daftar pustaka gim Series X antara lain adalah Halo Infinite, Gears of War 5, Fortnite, Senua's Saga: Hellblade 2, Everwild, The Lord of the Rings: Gollum, Cyberpunk 2077, Scorn, dan Yakuza: Like a Dragon.

Kedua konsol akan memiliki backward compatibility. Ini berarti gamers bisa memainkan gim-gim lama dari PS4 dan Xbone di PS5 dan Series X.

Cloud

Microsoft Project xCloud saat ini masih di tahap beta. Gamers akan bisa memainkan gim Xbox di smartphone, komputer dan tablet meskipun jauh dari konsol. Saat ini, gamers bisa stream gim Xbox ke komputer melalui jaringan Wi-Fi rumah. Project xCloud akan membuat pengalaman streaming lebih lancar dan mudah, sehingga gamer bisa main di mana saja.

Sony memiliki kerja sama dengan Microsoft Azure cloud untuk layanan streaming gim. Tetapi belum banyak informasi terkait layanan komputasi awan PS5 ini.

Harga dan tanggal peluncuran

Sejauh ini belum ada pengumuman tanggal pasti dan harga konsol terbaru Sony dan Microsoft.

Harga PS4 saat peluncuran di AS adalah US$ 399,99 sementara Xbone US$ 499. Mengacu harga konsol last gen itu, harga konsol next gen ini diperkirakan di kisaran US$ 400-US$ 600, belum termasuk gim yang diperkirakan sekitar US$ 50-US$ 60.