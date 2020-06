Samsung Luncurkan Galaxy S20 Plus Edisi Khusus BTS

Seoul, Beritasatu.com - Samsung Electronics Co resmi meluncurkan edisi khusus smartphone dan earbud Galaxy Plus, bekerja sama dengan boy band K-Pop, BTS.

Melalui jalinan kolaborasi dengan BTS yang memiliki jutaan penggemar di berbagai negara, raksasa teknologi Korea Selatan (Korsel) ini memperkenalkan smartphone Galaxy S20 Plus 5G, Galaxy S20 Plus dan Galaxy Buds Plus.

Desain Galaxy S20 Plus edisi khusus BTS menampilkan nuansa warna ungu, dan sentuhan desain logo boy band dan sentuhan aksen hati di bagian belakang.

Melansir laman Yonhap, Senin (16/6/2020), Galaxy S20 Plus edisi khusus, akan tersedia dalam varian 5G dan LTE. Model ini, juga dilengkapi dengan berbagai tema BTS yang telah diinstal sebelumnya dan platform komunitas penggemar, Weverse.

Untuk konsumen di Korsel, varian 5G dari smartphone Galaxy S20 Plus edisi khusus BTS akan dijual dengan harga US$ 1.155 atau sekitar Rp 16,3 juta (kurs Rp 14.133 per dolar AS), dengan sistem pemesanan awal (pre-order) dibuka mulai 1 Juli.

Sementara, Galaxy Buds Plus edisi khusus BTS dan perangkat pengisian (charger), juga tersedia dalam warna ungu dan menampilkan logo BTS dan ikonografi hati berwarna ungu, yang dilengkapi dengan kartu foto BTS di dalam kotak.

Pemesanan awal untuk Galaxy Buds Plus edisi khusus BTS akan dibuka mulai Senin ini di toko offline Samsung dan Weverse Shop. Adapun harga earbud edisi khusus BTS ditetapkan sebesar US$ 181 atau sekitar Rp 2,5 juta.

Samsung menyatakan, perangkat smartphone dan earbud edisi khusus ini akan tersedia secara global mulai 9 Juli, yang menandai ulang tahun ketujuh dari Army, sebutan untuk kelompok penggemar BTS.