PUBG Mobile Cetak Rekor Pendapatan Tertinggi di Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile berhasil mencetak rekor sebagai game mobile dengan nilai pendapatan tertinggi di dunia.

Laporan yang dirilis perusahaan analisis data, Sensor Tower menyebutkan, PUBG Mobile menghasilkan pendapatan lebih dari US$ 226 juta atau sekitar Rp 3,1 triliun (kurs Rp 14.100 per dolar AS) di bulan Mei 2020.

Melansir laman Gadget Now, Selasa (16/6/2020), raihan ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 41 persen dari nilai pendapatan di bulan Mei 2019.

Namun, total pendapatan yang dihasilkan PUBG Mobile, juga termasuk penghasilan dari gim battle royale versi Tiongkok yang berjudul Game For Peace. Keduanya, merupakan gim yang dipegang hak ciptanya oleh Tencent.

Adapun peringkat kedua dalam daftar game mobile berpenghasilan tertinggi di bulan Mei, juga ditempati oleh gim produksi Tencent lainnya, yaitu Honor of Kings.

Gim ini menghasilkan pendapatan sekitar US$ 204,5 juta atau sekitar Rp 2,8 triliun, dan mencatat pertumbuhan 42 persen dari pendapatan tahun sebelumnya.

Hampir 95 persen nilai pendapatan gim Honor of Kings berasal dari kalangan pengguna di Tiongkok, dan sekitar 2,2 persen dari Thailand. Di Thailand, permainan ini dioperasikan oleh Garena dengan nama baru, Garena Realm of Valor.

Adapun gim dengan penghasilan tertinggi ketiga adalah Roblox dari Roblox Corporation. Sementara, Monster Strike dari Mixi dan Coin Master dari Moon Active, secara berurutan melengkapi daftar lima besar gim dengan pendapatan tertinggi di dunia.