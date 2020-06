Samsung Kuasai Posisi Teratas Pasar Ponsel Asia Tenggara

Seoul, Beritasatu.com - Samsung Electronics Co merebut kembali posisi teratas di pasar ponsel pintar (smartphone) Asia Tenggara pada kuartal pertama 2020.

Berdasarkan laporan Counterpoint Research, pangsa pasar Samsung di Asia Tenggara mencapai 18,9 persen pada periode Januari-Maret 2020.

Raihan tersebut, mengalahkan capaian yang dihasilkan produsen smartphone asal Tiongkok, Oppo, dengan selisih 0,2 persen di peringkat kedua. Pada kuartal keempat tahun lalu, Oppo sempat mengungguli posisi Samsung sebagai penguasa pasar ponsel di Asia Tenggara.

Melansir laman Yonhap, Kamis (18/6/2020), produsen smartphone asal Tiongkok, juga secara berurutan menempati posisi ketiga hingga kelima dalam daftar penguasa pasar ponsel di kawasan Asia Tenggara.

Xiaomi disebutkan berada di posisi ketiga dengan pangsa pasar 14,8 persen, diikuti oleh Vivo dengan raihan 13,6 persen dan Realme dengan pangsa pasar 7,3 persen.

Counterpoint Research mengatakan, keberhasilan Samsung menempati posisi teratas di kawasan Asia Tenggara, didorong oleh kenaikan angka penjualan smartphone untuk segmen premium.

Menurut laporan Counterpoint Research, ponsel dengan kisaran harga US$ 100 atau sekitar Rp 1,4 juta (kurs Rp 14.000 per dolar AS) menyumbang kontribusi sebesar 27 persen dari pasar Asia Tenggara pada kuartal pertama, turun dari angka 46 persen tahun lalu.

Sebaliknya, porsi smartphone dengan rentang harga antara US$ 600 hingga US$ 900 mengalami kenaikan dari angka 4 persen di tahun lalu, menjadi 10 persen selama periode yang dikutip (Januari-Maret 2020).