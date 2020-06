Sompo Investasi Rp 7 Triliun di Perusahaan Analisis Data Palantir

Jakarta, Beritasatu.com - Sompo Holding Inc, menanamkan investasi sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,05 triliun (kurs Rp 14.100 per dolar AS) di perusahaan teknologi analisis data, Palantir Technologies Inc.

Melansir laporan Reuters, Jumat (19/6/2020), sebagai perusahaan yang bergerak dalam teknologi analisis data, Palantir memiliki klien yang bervariasi, mulai dari kalangan perbankan global, pemerintah Amerika Serikat (AS), dan lembaga intelejen.

Produk dan layanan teknologi yang disediakan oleh Palantir, disebutkan mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, khususnya data analisis untuk membantu kalangan perusahaan dan lembaga pemerintah dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19.

Akhir tahun lalu, Palantir juga meluncurkan usaha patungan dengan Sompo yang disebut Palantir Technologies Japan K.K. untuk melayani pemerintah Jepang serta klien komersial.

Awal bulan ini, perusahaan teknologi Jepang lainnya, Fujitsu Limited, telah menginvestasikan US$ 50 juta atau sekitar Rp 705 miliar ke Palantir. Baik Sompo dan Fujitsu, juga merupakan pelanggan Palantir.

Didirikan pada tahun 2004 oleh miliarder dan investor teknologi terkenal Peter Thiel, Palantir telah terlibat dalam beberapa proyek pemerintah AS yang paling sensitif secara politis, mulai dari mengidentifikasi teroris hingga melacak imigran ilegal.

Menurut beberapa laporan media, layanan teknologi analisis data yang disediakan Palantir, membantu pemerintah AS dalam operasi pelacakan dan penangkapan Osama bin Laden.