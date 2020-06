Perangkat Audio Premium Devialet Hadir di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - PT V2 Indonesia Indonesia, memperkenalkan produk teknologi audio premium asal Prancis, Devialet, untuk kalangan konsumen di Indonesia.

Devialet sendiri dalam beberapa tahun terakhir terkenal akan desain speaker yang unik dan futuristik, serta menghasilkan kualitas suara yang mumpuni.

CEO V2 Indonesia, Rudi Hidayat, mengatakan, sebagai perusahaan distribusi teknologi audio video terkemuka di Indonesia, V2 Indonesia bersemangat untuk memperluas portofolio mereka dengan distribusi Devialet di Indonesia.

“Keunikan teknologi dan desain Devialet yang canggih tidak diragukan lagi di masa depan dan jelas cukup terpukau terhadap industri audio di Indonesia,” kata Rudi Hidayat dalam acara webinar di Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Rudi menambahkan, pengenalan Devialet ke pasar Indonesia merupakan sebuah perubahan yang sangat besar. “Kami sangat optimitis dengan masa depan Devialet di Indonesia,” ujarnya.

Menyoal rentang harga jual produk Devialet di Indonesia, berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 60 juta per unit. Adapun untuk produk favorit yang digemari konsumen Indonesia adalah seri phantom reactor dan Phantom premier. “Kami menargetkan sales sebesar US$ 500.000 atau sekitar Rp 7 miliar (kurs Rp 14.000 per dolar AS) untuk seluruh varian produk Devialet,” tandas Rudi Hidayat.

Sementara itu, General Manager Devialet Asia Pasifik, Martin Ku, mengatakan, pihaknya telah mengetahui antusiasme konsumen Indonesia melalui keterlibatan pelanggan di dealer Devialet yang ada di Marina Bay Sands, Singapura dan 101 Tower di Taiwan, bahwa ada permintaan yang kuat untuk produk Devialet di Indonesia.

“Dengan pengembangan kami yang cepat dan kesadaran yang berkembang di Asia, inilah saatnya bagi kami untuk hadir di Indonesia,” kata Martin Ku.

Martin menambahkan, hal yang paling penting untuk peluncuran produk Devialet di pasar baru adalah peranan distributor lokal. “Kami cukup beruntung untuk bermitra dengan V2 Indonesia, untuk membantu kami mendistribusikan perangkat audio berkualitas Devialet ke pasar Indonesia,” tandas Martin K