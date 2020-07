10 Judul Film Paling Berpotensi Jadi Target Kejahatan Siber

JAKARTA, Beritasatu.com – Di tengah situasi pandemi Covid-19, banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan online streaming platform untuk mencari judul film dan serial televisi. Namun ada bahaya mengintai dari kegiatan menonton film tersebut. McAfee pun telah meneliti risiko dari aktivitas mencari konten hiburan gratis di internet yang dapat membahayakan pengguna internet.

McAfee mengidentifikasi tipe film dan serial televisi yang berpotensi menjadi target kejahatan siber berdasarkan popularitas dan jumlah unduhan (download) atau streaming yang tinggi. Saat perusahaan streaming berbayar berlomba-lomba menciptakan konten yang original, dan eksklusif untuk menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan mereka, masyarakat lebih banyak memilih konten gratis dibanding layanan berbayar. Hal ini membuka celah kejahatan siber melalui situs-situs gratis itu, sehingga masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati.

“Selama masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), terlihat lonjakan dalam konsumsi video online dikarenakan adanya peralihan pengguna ke platform hiburan alternatif. Hal ini menciptakan celah yang besar bagi kejahatan siber,” ujar Head of Southeast Asia Consumer McAfee, Shashwat Khandelwal dalam keterangan pers, Senin (29/6).

Dia menambahkan, sejarah telah membuktikan bahwa penjahat siber mengikuti tren dan perilaku pengguna untuk membangun strategi scam mereka. Oleh karena itu, kesadaran pada pengguna saat online sangat penting untuk menghindari situs web berbahaya berisi malware yang dapat mencuri informasi personal, seperti passwords.

Berdasarkan analisis tren konsumsi hiburan online yang populer di seluruh platform streaming, ada 5 judul film, dan serial televisi yang menjadi paling sering dicari masyarakat Indonesia. Daftar ini diurutkan sesuai dengan tren pencarian, dan konsumsi dari tertinggi hingga terendah. Menurut hasil tersebut, Frozen 2 (film) dan The World of The Married (serial televisi) menempati urutan pertama di masing-masing kategori.

Daftar Top 5 Film di Indonesia:

1. Frozen 2

2. Parasite

3. Milea: Suara dari Dilan

4. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini

5. Jumanji: The Next Level

Daftar Top 5 Serial Televisi di Indonesia:

1. The World of The Married

2. Crash Landing On You

3. Money Heist

4. Hi, Bye Mama!

5. Pretty Little Liars Indonesia

Mengingat lebarnya celah kejahatan melalui situs-situs gratis itu, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dengan menerapkan beberapa tips aman dari McAfee dalam mengakses konten online (daring):

Berhati-hatilah dengan apa yang Anda click. Pengguna yang ingin catch up dengan serial drama Korea favorit ataupun yang ingin menonton film Hollywood berulang kali harus lebih berhati-hati. Pengguna juga dihimbau untuk mengakses konten tersebut dari sumber yang terpercaya. Hal yang paling aman untuk dilakukan adalah berlangganan ke situs streaming yang terpercaya atau mengunduh film dari sumber, seperti iTunes atau Amazon. Jauhilah situs-situs yang menjanjikan konten gratis karena berpotensi malware.

Jauhi situs streaming ilegal. Banyak situs streaming ilegal yang dipenuhi oleh malware yang menyamar sebagai konten. Jauhi perangkat teknologi Anda dari kemungkinan virus dan mulai berlangganan atau streaming dari situs yang terpercaya.

Lindungi ranah online Anda dengan solusi keamanan siber (cybersecurity). Katakan selamat tinggal pada oknum-oknum kejahatan siber dengan menggunakan solusi keamanan seperti McAfee Total Protection. Solusi ini dapat melindungi Anda dari malware, serangan phishing, dan juga ancaman lainnya. McAfee Total Protection juga dilengkapi dengan McAfeeWebAdvisor yang dapat mengingatkan pengguna akan situs web yang berbahaya.

Gunakan perangkat lunak untuk mengontrol akses internet anak Anda. Banyak anak yang saat ini sudah mengerti cara menggunakan teknologi, bahkan lebih fasih daripada orangtua mereka. Kejahatan siber juga dapat mengancam melalui apa yang diakses anak di internet. Ingatlah untuk membatasi penggunaan internet pada anak dan menggunakan perangkat lunak yang berfungsi mengurangi risiko akan paparan ke situs web berbahaya atau tidak sesuai umur.