Soul Electronics Gandeng Marketplace JD.id

Jakarta, Beritasatu.com - Soul Electronics, produsen headphone, earphone dan speaker asal Amerika Serikat (AS), menghadirkan program Electronic Brand Race di marketplace JD.id pada tanggal 13-15 Juli 2020. Di tanggal tersebut, Soul akan meluncurkan crazy deals up to 94% dan additional cashback up to Rp 20.000.

Selain bekerja sama dengan JD.id, Soul Electronics juga berkolaborasi dengan Egogo Hub Indonesia, sebuah brand dan e-commerce enabler yang beroperasi di Indonesia.

Brand Manager Egogo Hub Indonesia untuk Soul Electronics, Jose Steffie Ramonasari menjelaskan, sejak masuk ke Indonesia tahun 2018, Soul Electronics telah bekerja sama erat dengan Egogo Hub Indonesia.

"Setelah berjalan lebih dari 2 tahun, Soul Electronics berhasil menjadi pencarian paling atas di marketplace pada kategori audio elektronik,” kata ,” kata Jose saat ditemui Beritasatu.com, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Jose menambahkan, pada Electronic Brand Race kali ini, Soul Electronics menghadirkan banyak crazy deals, termasuk Soul Run Free Pro X yang dibanderol dengan harga Rp 1.550.000, dan bisa didapatka hanya dengan harga Rp 99.000. Lalu, tambah Jose, ada juga perangkat pencatu daya atau powerbank Soul yang biasanya dihargai dengan Rp 699.000, pada kesempatan ini akan di diskon menjadi Rp 39.000.

"Siapa saja bisa mengikuti crazy deals up to 94% dan additional cashback up to Rp 20.000 ini di program Electronic Brand Race yang diadakan eksklusif hanya di JD.id," tutup Jose.