Dua Episode Terbaru Ragnarok Forever Love Resmi Dirilis

Jakarta, Beritasatu.com - Gravity Game Link kembali memberikan kejutan bagi para pemain gim Ragnarok Forever Love. Adapun kejutan yang dimaksud adalah hadirnya pembaruan atau update berupa dua episode terbaru yang dirilis hari ini, Rabu (15/7/2020).

Di dalam update dengan judul Phantasmagorika ini, terdapat dua episode baru yang akan hadir sekaligus, yaitu Episode 15.1 Phantasmagorika dan Episode 15.2 Memory Record.

President of Gravity Game Link, Harry Choi, mengatakan, hadirnya episode terbaru ini dimaksudkan untuk mengejar ketinggalan dengan Ragnarok Online Korea. Dengan demikian, para pemain Ragnarok Forever Love di Indonesia diharapkan bisa merasakan pengalaman bermain gim yang sejajar dengan pemain Ragnarok di mancanegara.

"Adalah komitmen kami untuk menghadirkan konten terbaru di Indonesia guna mengejar ketinggalan konten episode yang saat ini telah diimplementasi di Ragnarok Online Korea," ujar Harry Choi, dalam keterangan resminya, Rabu (15/7/2020).

Kisah Phantasmagorika smenceritakan eksperimen misterius di benua Rune Midgard yang terjadi pada 500 tahun silam, menyebabkan kota verus harus terkubur di bawah tanah selama ratusan tahun. Hingga suatu ketika di temukan oleh rekenber corporation dengan project yang diberi nama Phantasmagorika.

Dalam episode terbaru tersebut akan hadir Quest, Memorial Dungeon, fitur dan sistem terbaru. Berikut penjelasannya:

New Story Quest

Quest terbaru yang dapat ditemukan pada Episode 15.1 Phantasmagorika, Episode 15.2 Memory Record dan Heroes Trail Part III. Untuk menyelesaikan quest tersebut, para pemain dapat membentuk tim dan melakukan petualangan untuk mengungkap Project Phantasmagorika.

1. Quest Episode 15.1 Phantasmagorika. Quest ini menceritakan penelitian mengenai asal-usul dari kota Verus di reruntuhan Juperos. Selesaikan quest ini untuk memecahkan misteri Project Phantasmagorika.

2. Quest Episode 15.2 Memory Record. Cari tahu bukti otentik mengenai serangkaian kejadian yang menimpa kota Verus.

3. Heroes Trail Part III. Menghadirkan bergam New Memorial Dungeon, antara lain: Assault on the airship, Fenrir & sarah, Charleston crisis, Central laboratory, dan Last room. Pemain yang dapat menyelesaikan Dungeo tersebut akan mendapatkan imbalan berupa hadiah item game di Ragnarok Forever Love.

Memorial Dungeon

Memasuki dunia Memorial Dungeon dari Phantasmagorika yang wajib di coba oleh pemain, antara lain: Assault on the airship, Fenrir & sarah, Charleston crisis, Central laboratory, dan Last room.

Assault on the airship. Dungeon Assault on the airship menceritakan tentang petualangan Chaos bertahan dari musuh dan mendapatkan Airship Equipment & Ferlock Equipment Set.

Fenrir & Sarah. Fenris & Sarah adalah karakter cerita dari komik Ragnarok. Di dalam Dungeon tersebut para pemain akan melakukan perjalanan melalui Dimensional Gap.

Charleston Crisis. Di dalam dungeon Charleston Crisis, terdapat robot yang menjadi petunjuk dari misteri hilangnya kota verus. Pemain akan diberikan quest untuk membantu robot tersebut mendapatkan beberapa bagian dari tubuh robot yang hilang.

Central Laboratory. Area baru yang dapat dijelajahi untuk menyelesaikan beragam quest menantang, termasuk mengalahkan monster MVP yang ganas.

Fitur dan Sistem Baru

Menghadirkan Katchua System Item Mall terbaru seperti versi Ragnarok Online Korea, upgrade Vending Limit menjadi 999.999.999 dan Critical Double Attack System.