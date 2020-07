LSPR Gabung Program Alibaba Global E-Commerce Talent

Jakarta, Beritasatu.com - LSPR Communication & Business Institute (LSPR) menjadi institusi pendidikan Indonesia pertama yang bergabung di program Alibaba Global E-Commerce Talent (GET) dalam upaya meningkatkan pendidikan yang unggul dalam persaingan global.

Baca Juga: Alibaba-BMW Bangun Pusat Inovasi di Shanghai

Program GET merupakan pelatihan e-commerce imersif Alibaba Global Initiative untuk institusi pendidikan yang ingin menggabungkan kurikulum ekonomi digital dan menumbuhkan bakat yang dapat memenuhi tuntutan ekonomi digital.

Setelah bergabung dengan program ini, dosen Fakultas Bisnis LSPR memiliki akses ke pelatihan, sertifikasi melalui pelatihan offline di Hangzhou, maupun pelatihan online di platform pembelajaran online GET dan platform simulasi, yang diajarkan oleh para ahli dari ekosistem Alibaba.

Dosen bersertifikat GET kemudian dapat memberdayakan siswa mereka untuk lebih dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk berhasil dalam ekonomi digital. LSPR juga memiliki akses ke kurikulum dan materi pembelajaran e-commerce terkini berdasarkan studi kasus dunia nyata dan aset pembelajaran multimedia.

Selain itu, LSPR telah menjadi bagian dari Alibaba GET Network bersama berbagai universitas dan institusi pendidikan lainnya di dunia, seperti Malaysia, Thailand, Turki, Korea Selatan dan India, yang telah bergabung di program GET.

Baca Juga: LSPR Siapkan Lima Protokol New Normal

Dekan Fakultas Bisnis LSPR, M Alppy Valdez, menyambut baik kerja sama ini karena bertujuan menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan kompetitif.

"Kami telah menyiapkan dosen-dosen terbaik kami yang akan mengikuti program GET. Setelah itu akan mengajarkannya kepada mahasiswa di Fakultas Bisnis. Kami yakin, dengan program ini, para mahasiswa akan makin berkualitas, siap menghadapi tantangan dunia kerja, bahkan siap membuka bisnis atau usaha sendiri. Tentunya dengan menggunakan teknologi digital yang terus berkembang di masa mendatang," kata Valde dalam keterangan resminya, Kamis (16/7/2020).

Keikutsertaan dalam program GET ini merupakan inovasi bagi kegiatan perkuliahan di LSPR, baik Fakultas Bisnis maupun Komunikasi. Mahasiswa LSPR dapat mengikuti perkuliahan terkait program GET dalam jangka waktu satu tahun. Mahasiswa yang mengikuti program GET akan memperoleh wawasan industri, praktik terbaik ekonomi digital, dan action-based learning.

Vice President Alibaba Group, Brian A Wong mengatakan, membangun talenta yang bisa memenuhi kebutuhan di era ekonomi digital, khususnya di tengah pandemi Covid-19 merupakan misi bersama para akedemisi di seluruh dunia. Namun, masih banyak lembaga pendidikan yang kesulitan untuk menemukan cara untuk menggunakan transformasi digital yang tengah terjadi di sekitar kita serta mengintegrasikannya dalam pengajaran.

Baca Juga: Teknologi Livestreaming Dorong Penjualan E-Commerce

"Kami senang bisa menyambut LSPR Communication and Business Institute sebagai peserta program GET pertama di Indonesia. Nantinya, dengan lembaga pendidikan lainnya, akan menghadirkan pendidikan terbaik yang bisa menginspirasi generasi muda Indonesia untuk menciptakan kesuksesan di masa depan,” tandas Wong.

Founder dan CEO LSPR, Prita Kemal Gani menyatakan, LSPR merasa bangga menjadi bagian dari kerja sama dengan Alibaba Group.

"Kami memiliki kesamaan misi dengan Alibaba GET Program, agar anak muda di Indonesia lebih familiar dengan e-commerce dan membuat mereka meraih sukses di era ekonomi digital. Tenaga pengajar LSPR akan menjalani pelatihan ini agar memiliki wawasan, keterampilan dan keahlian di bidang bisnis e-commerce. Selanjutnya, dapat memberikan pengajaran dengan mengindahkan praktik dan etika bisnis yang baik dalam bisnis e-commerce," tegas Prita.