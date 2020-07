Pelajar Indonesia Menangkan Kompetisi Teknologi Geospasial Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Pelajar SMA Al-Jabr School Jakarta, Ahsan Imam Istamar, terpilih sebagai juara pertama kompetisi teknologi geospasial dunia yang berlangsung di California, Amerika Serikat (AS) pada 13-16 Juli 2020 lalu. Kompetisi ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Esri User Conference, dalam menginspirasi penggunaan teknologi digital dan geospasial dalam mengatasi permasalahan dunia saat ini.

Mewakili Indonesia dalam kategori Student Map usia 13-18 tahun, karya Ahsan berbentuk aplikasi daring yang berjudul Jakarta: Insight on Drowning City berhasil mengalahkan sekitar 1.500 aplikasi yang masuk. Karya Ahsan dipilih juri sebagai pemenang pertama, mengungguli dua finalis lainnya dari University of North Carolina at Chapel Hill, dan Amity Regional High School, Connecticut.

Ahsan merancang sebuah aplikasi interaktif Story Map yang ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penurunan tanah di Jakarta dan banjir yang terjadi khususnya pada Januari-Februari 2020, lengkap dengan data resmi titik-titik kerawanan banjir, penduduk usia sekolah terdampak, dan masyarakat marjinal terdampak yang bermanfaat memberikan pemahaman untuk menghadirkan solusi lebih lanjut sesuai dengan tantangan masing-masing.

Siswa berusia 17 tahun tersebut, juga mempresentasikan aplikasi dan pesannya yang menekankan pentingnya pengelolaan penggunaan air tanah yang bertanggung jawab dan pemeliharaan jaringan air sekitar kepada panelis dan peserta konferensi akbar teknologi geospasial ini.

"Pemahaman terhadap permasalahan lingkungan dan peran masyarakat sangat penting agar tidak terjadi eksploitasi air tanah yang berlebihan. Dengan teknologi tersebut, siapapun bisa berkontribusi dalam digital humanitarianism untuk membantu komunitasnya. Setiap orang dapat berkontribusi data yang sekaligus unik dan berdampak," kata Ahsan, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (24/7/2020).

CEO Esri Indonesia, Dr Achmad Istamar, mengatakan, prestasi ini merupakan wujud dari meningkatnya adopsi teknologi geospasial di Indonesia dan semakin dibukanya akses kepada masyarakat umum untuk berbagi pakai data oleh pemerintah dan lembaga.

"Semakin banyaknya open data memungkinkan komponen masyarakat untuk berbagi pakai data dan membuat wahana dan aplikasi digital secara mandiri. Hal ini sangat membantu pemahaman mengenai pengelolaan penggunaan sumber daya alam seperti air, jaringan saluran air dan perhatian kepada masyarakat yang memiliki kerentanan tertentu," kata Istamar.

Menurut Istamar, adopsi teknologi digital yang pesat di Indonesia juga dapat dirasakan di bidang geospasial. Teknologi dan cara berbagi pakai data ini sangat potensial untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan dunia secara bersama-sama.

"Kami sangat bangga dengan pencapaian perwakilan Indonesia di ajang kompetisi Esri Map Gallery ini. Harapannya ini adalah momentum untuk semakin meningkatkan pemanfaatan teknologi dan data spasial antar pemerintah/lembaga, dunia pendidikan, swasta dan masyarakat untuk memberikan dampak nyata bagi tantangan dinamis dunia saat," pungkas Istamar.