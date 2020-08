Lark Mail Bidik Pasar RI di Era Ekonomi Digital

Jakarta, Beritasatu.com - Lark, platform kolaborasi digital berskala global menggarap pasar Indonesia yang semakin bertranformasi ke era ekonomi digital. Dengan Lark Mail, memudahkan pebisnis berkomunikasi lebih transparan dengan memanfaatkan sejumlah fitur secara terintegrasi.

Lark VP of Commercial Asia, Joey Lim mengatakan Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara dengan pertumbuhan cepat dalam mengadopsi ekonomi digital. Skor yang diperoleh 99 persen, disusul India 90 persen Tiongkok 45 persen dan Rusia 40 persen. Hal itu terungkap dalam laporan McKinsey bertajuk Digital India: Technology to Transform a Connected Nation 2019 lalu,

Sementara jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175 juta orang per Januari 2020 menurut We Are Social: Global Digital Reports 2020. Kaitannya dengan surat elektronik, Asosiasi Pengguna Jasa Internet tahun 2016 juga menyebutkan setidaknya ada 100 juta pengguna email di Indonesia.

Joey Lim mengatakan, sebagai salah satu alat komunikasi bisnis yang paling penting, email kerap menjadi sarana komunikasi yang terpisah, dan menjauhkan informasi utama dari tim yang biasanya disampaikan melalui collaboration platforms. "Lark Mail menghubungkan email ke fitur penting lainnya yang digunakan dalam dunia kerja saat ini," kata Joey dalam keterangan tertulisnya Senin (3/8/2020).

Joey menjelaskan, email tetap menjadi komponen inti dalam cara kerja di banyak perusahaan. Namun terpisahnya email dari komponen komunikasi seperti messenger menimbulkan permasalahan yang mampu menghampat produktivitas dan mempersulit untuk dapat menjalankan kedua fungsi di halaman atau platform yang sama. "Integrasi email Lark Mail dengan messenger, video calling, documents, penyimpanan cloud, dan kalender mampu mengatasi hambatan ini dan mentransformasi cara penggunaan email dalam perusahaan," kata dia.

Joey mengatakan, dengan Lark Mail memungkinkan pengguna memanfaatkan email grup chat, mengatur email dengan smart inbox, memberikan akses dengan cepat, balasan di luar kantor, serta terintegrasi dengan akun gmail.

Lark Mail, bersama dengan rangkaian alat kolaborasi Lark lainnya yang terdiri dari penyimpanan cloud 200 gigabyite (GB), penyimpanan email 500 GB, dan panggilan video tanpa batas waktu, telah tersedia gratis untuk para pelaku bisnis di Indonesia

Selain Lark Mail, baru-baru ini Lark memperkenalkan fitur baru bernama Magic Share. Fitur ini memungkinkan peserta untuk menyunting konten dalam laman panggilan video dan melihat konten yang disajikan sesuai keinginan sendiri.