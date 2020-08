Luncurkan Fitur Baru Mirip TikTok, Saham Facebook Melesat 6,5%

New York, Beritasatu.com - Saham Facebook menguat 6,5 persen ke US$ 265,28 per lembar pada penutupan perdagangan Kamis (6/8/2020), setelah raksasa media sosial itu meluncurkan fitur Instagram terbaru, Reels, yang mirip TikTok.

Reels adalah fitur video pendek pada Instagram, di mana pengguna dapat menciptakan video dengan audio dan efek sendiri, sangat mirip dengan TikTok.

Fitur ini sebenarnya sudah dirilis terbatas di Brasil pada November 2019, tetapi Rabu lalu baru resmi diluncurkan di Instagram di AS dan beberapa negara lainnya.

TikTok terus berkembang menyaingi Facebook sebagai media sosial favorit remaja dan pemuda di AS. TikTok mengklaim memiliki 100 juta pengguna aktif bulanan di AS saja.