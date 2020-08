Nilai Kekayaan Mark Zuckerberg Tembus Rp 1.462 Triliun

California, Beritasatu.com - Kekayaan pribadi pendiri dan CEO Facebook, Mark Zuckerberg, disebutkan telah menyentuh angka US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.462 triliun (kurs Rp 14.625 per 1 dolar AS).

Baca Juga: Luncurkan Fitur Baru Mirip TikTok, Saham Facebook Melesat 6,5%

Nilai kekayaan Zuckerberg semakin bertambah setelah Facebook meluncurkan fitur baru di aplikasi Instagram bernama Reels. Fitur baru ini diperkirakan menjadi saingan TikTok.

Reels merupakan fitur video pendek pada Instagram, di mana pengguna dapat menciptakan video dengan audio dan efek sendiri, dan sangat mirip dengan TikTok.

Baca Juga: Sebut Anak-anak Kebal Covid-19, Unggahan Trump Dihapus Facebook

Melansir laporan Times of India, Minggu (9/8/2020), nilai kekayaan yang dimiliki Zuckerberg, membuatnya bergabung dengan Jeff Bezos (pemilik Amazon) dan Bill Gates (pendiri Microsoft), yang disebut centibillionaire.

Centibillionaire merupakan sebutan bagi kalangan miliarder yang nilai kekayaannya bisa menembus angka di atas US$ 100 miliar. Adapun kekayaan bersih Zuckerberg sebagian besar berasal dari kepemilikan 13 persen saham di Facebook.