Bisnis Influencer Marketing Mampu Bertahan di Tengah Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Gushcloud International (Gushcloud), grup pemasaran dan talenta digital global, merilis laporan mengenai efek dari pandemi virus corona (Covid-19) terhadap industri influencer marketing di Asia Tenggara yang berjudul The New Normal: How COVID-19 has Changed the Fundamentals of Influencer Marketing in Southeast Asia, dalam format Whitepaper.

Laporan ini mengeksplorasi dan membahas dampak pandemi Covid-19 terhadap industri influencer marketing dan digital entertainment di kawasan Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand. Selain itu, laporan ini juga melihat studi kasus dari Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), yang sering menetapkan standar dan praktik yang diikuti pasar Asia Tenggara.

Group CEO Gushcloud International, Althea Lim, mengungkapkan, perubahan yang dibawa oleh Covid-19 telah memicu poros utama dalam perilaku konsumen, seperti apa yang mereka habiskan, konten yang mereka konsumsi, dan prioritas mereka.

"Agar para digital creator dan industri pemasaran dapat beradaptasi, kita perlu merangkul perubahan ini dan sepenuhnya mengadopsinya untuk mengedepankan strategi baru terhadap merek," kata Althea Lim, dalam acara whitepaper virtual press conference, Selasa (11/8/2020).

Althea Lim menambahkan, pandemi Covid-19 terbukti menjadi periode yang sangat sulit bagi seluruh industri. Namun, dengan adanya situasi ini juga menciptakan peluang baru untuk kalangan influencer, content creator, bisnis, dan agensi merek.

"Jika ada industri yang mampu gesit dan cepat untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan besar, itulah industri pencipta digital," tegasnya.

Country Director Gushcloud Indonesia, Oddie Randa, menjelaskan, bisnis influencer marketing di tengah pandemi Covid-19 saat ini mampu bertahan, meskipun tetap merasakan dampak yang cukup besar dari pengurangan marketing budget sejumlah big spender.

"Dengan adanya pengurangan marketing budget ini, Gushcloud melihat ini sebagai sesuatu yang wajar karena banyak bisnis yang harus melakukan penyesuaian dengan lini pendapatan mereka yang terhantam keras oleh pandemi. Dalam beberapa bulan kedepan, semua perusahaan ini akan mampu menyesuaikan diri dengan pandemi dan kembali ke posisi spending seperti semula," jelas Oddie.

Oddie menambahkan, laporan ini juga mengeksplorasi bagaimana keadaan dunia pasca-Covid-19. Pasalnya, audiens saat ini memiliki kemampuan pembelian digital yang luas. Oleh karena itu, pemegang merek dan influencer harus melihat dan memanfaatkan strategi e-commerce seperti live-commerce dan social commerce sebagai peluang pendapatan baru.

"Dalam hal output konten, peluang baru dari adopsi format dan platform baru seperti TikTok, Twitch, dan Instagram Live diperkirakan akan bertahan untuk jangka panjang. Pemegang merek dan influencer harus berupaya mengoptimalkan konten pemasaran mereka untuk platform ini," tandasnya.

Jang Hansol dan Amel Carla yang tergabung sebagai exclusive talents di Gushcloud berpendapat, sejak adanya pandemi Covid-19, terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam pembuatan sebuah konten.

"Dengan kondisi seperti saat ini, kami sebagai content creator harus dapat membuat ide dan kreativitas baru supaya konten tersebut dapat dinikmati audiens kami meskipun berada di rumah," kata Jang Hansol.