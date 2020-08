Galaxy A71, Ponsel Mid Range yang Dapat Diandalkan

Jakarta, Beritasatu.com – Samsung baru-baru ini menyegarkan lini ponsel menengah mereka Galaxy Seri A yaitu Galaxy A51 dan Galaxy A71. Seperti diketahui dua ponsel tersebut telah diluncurkan pada awal tahun 2020 ini dan pada awal bulan Agustus keduanya mendapatkan varian warna baru yang kekinian Haze Crush Silver. Selain warna baru, baik Galaxy A51 dan A71 juga mendapatkan beberapa fitur baru yaitu Pro Mode, Single Take, Music Share dan Quick Share.

Beritasatu.com mendapatkan kesempatan menguji coba Galaxy A71 dengan RAM sebesar 8GB serta memory internal sebesar 128GB selama dua pekan terakhir. Berikut hasil uji coba yang telah kami lakukan terhadap Samsung Galaxy A71.

Galaxy A71 merupakan generasi penerus Galaxy A70. Seperti diketahui A70 merupakan salah satu ponsel menengah tersukses Samsung pada tahun 2019 lalu. Samsung Galaxy A71 memiliki display Infinity-O dengan panel Super AMOLED serta prosesor Snapdragon 730 dan tentunya konfigurasi empat kamera di bagian belakang. Empat kamera ini termasuk kamera 64 MP, serta kamera makro 5MP. Ponsel ini juga telah dipadukan dengan sistem operasi Android 10 dengan One UI 2.1 saat kami uji coba.

Kesan pertama yang didapatkan dari Galaxy A71 adalah ponsel ini terasa besar dengan ukuran layar 6,7 inci tetapi sekaligus ringan di tangan dengan berat 179 gram.

Galaxy A71 terasa nyaman dalam genggaman. Balutan warna Haze Crush Silver di bagian belakang membuat ponsel ini terlihat elegan sekaligus tidak licin di tangan. Samsung telah melengkapi case dalam box penjualan A71. Case yang terbuat dari plastik transparan ini dimaksudkan untuk melindungi body serta lensa kamera A71 yang menonjol. Saran kami, case ini lebih baik digunakan karena tonjolan kamera dari A71 riskan tergores serta sekaligus melindungi body ponsel saat penggunaan sehari-hari.

Display ponsel ini terlihat bagus saat digunakan. Layar AMOLED pada A71 bisa disetel agar menonjolkan warna-warna yang vivid (cerah) atau natural pada penyetelan ponsel. Pengguna juga bisa menyesuaikan tingkat white balance dari display A71 ini.

Berkat desain layar Infinity-O, bezel pada A71 terlihat begitu tipis – nyaris mendekati tepian layar sehingga pengguna disajikan layar yang luas saat menonton video atau saat berselancar di internet atau hanya sekedar membaca email. Penempatan kamera depan dengan desain punch hole di A71 terlihat lebih bagus ketimbang konfigurasi kamera dengan bentuk U yang sebelumnya diadopsi pada A70.

Sensor sidik jari optis di bagian depan layar A71 terasa cukup responsif. Sensor ini dengan cepat dan akurat membaca sidik jari Anda. Galaxy A71 juga bisa dibuka menggunakan pengenalan wajah (facial recognition), Anda bahkan bisa mendaftarkan wajah dalam dua kesempatan sehingga ponsel ini nyaris tak pernah salah melakukan pendeteksian wajah.

Dalam dus pembeliannya, Galaxy A71 hadir dengan charger super fast berkapasitas 25W yang dilengkapi kabel USB-C to USB-C serta earphone standar 3,5 mm. Charger ini terbilang cukup cepat melakukan pengisian daya A71. Saat kami mencoba mengisi ulang baterai A71 dari 0 persen hingga 50 persen membutuhkan waktu 30 menit saja. Sementara untuk mencapai 100 persen memerlukan waktu 1 jam 20menit untuk kapasitas baterai 4.500 mAh. Tidak perlu waktu yang lama menunggu untuk mengisi baterai hingga terisi penuh berkat modus pengisian super fast. Kendati begitu A71 juga mendukung modus pengisian cepat yang tentunya membutuhkan durasi waktu yang lebih lama.

Galaxy A71 ini menggunakan port USB-C untuk pengecasan sekaligus transfer data. Port USB-C ini terdapat di bagian tengah bawah dan diapit jack audio 3,5 mm serta satu speaker. Tombol volume dan power diletakkan di bagian kanan atas sementara tray untuk slot nano SIM ganda serta microSD berada di bagian kiri. A71 menggunakan dua slot SIM serta microSD terpisah sehingga Anda bisa menggunakan dua kartu SIM serta kartu microSD untuk memory eksternal tambahan secara bersamaan. Dengan menggunakan microSD, kapasitas memory eksternal ponsel ini bisa diperbesar hingga 512GB.

Kamera utama Galaxy A71 memiliki sensor 64 MP yang terlihat tajam pada kondisi cerah. Terlihat hasil foto yang mendetail pada kondisi cuaca cerah dari Galaxy A71. Satu fitur baru yang layak untuk dicoba adalah Single Take. Ponsel akan mengambil foto serta video dalam waktu 10 detik dengan berbagai mode pengambilan termasuk di dalamnya Live Focus, Smart Crop, video serta filter AI. Modus Single Take ini memungkinkan pengguna merekam moment dalam format video dan foto hanya dalam satu pengambilan sehingga Anda takkan terlewatkan saat-saat berharga. Pengguna kemudian bisa memilih hasil video serta foto yang disukai untuk disimpan.

Hasil foto Galaxy A71

Galaxy A71 sudah dilengkapi dengan Android 10 serta berbagai fitur dari One UI 2.1 yang juga bisa Anda dapatkan pada ponsel flagship Samsung. A71 telah memiliki screen recorder built-in yang memungkinkan merekam konten pada layar dengan sekali sentuhan, Bixby Routines yang memudahkan otomatisasi tugas pada ponsel serta Edge Screen yang membuat Anda bisa dengan mudah mengakses aplikasi serta fungsi lainnya hanya dengan menyapu pada bagian pinggir layar. A71 juga sudah mendukung fitur pembayaran Samsung Pay.

Hasil foto Galaxy A71

Samsung juga telah menyediakan fitur untuk menghubungkan ponsel dengan komputer menggunakan Microsoft Your Phone Companion. Fitur ini membuat pekerjaan yang telah Anda lakukan pada ponsel dapat dilakukan pada laptop atau komputer begitu pula sebaliknya. Selain itu pengguna bisa mengkustomisasi fungsi tombol power. Terdapat pula aplikasi Game Booster yang memiliki fitur optimalisasi terhadap game yang dimainkan pengguna dengan menggunakan Artificial Intelligence. Game Booster ini juga memungkinkan pengguna memilih modus performa atau hemat baterai.

Galaxy A71 akan mendapatkan pembaharuan keamanan setiap tiga bulan yang merupakan hal yang standar bagi ponsel menengah Samsung. Diperkirakan Galaxy A71 akan mendapatkan update Android 11 dan Android 12 di mana Android 11 diprediksi akan tiba pada tahun 2021 mendatang.

Prosesor Qualcomm Snapdragon 730 dengan proses manufaktur 8nm merupakan salah satu prosesor kelas menengah terbaik pada saat ini. Pada penggunaan sehari-hari, Galaxy A71 tidak terlihat nge-lag atau lemot. Bahkan Anda bisa menjalankan game kelas berat pada A71 ini tanpa perlu ragu-ragu. Kami mencoba menjalankan game Need For Speed: No Limits dengan penyetelan grafis extreme dan A71 mampu memainkannya dengan mulus tanpa terlihat adanya frame dropping. Begitu pula dengan game seperti PUBG Mobile yang bisa dimainkan tanpa adanya lag atau stutter.

Hasil benchmark Galaxy A71

Bahkan bisa dikatakan performa game merupakan salah satu keunggulan dari A71. Hal ini juga berkat keberadaan GPU Adreno 618 yang cukup mumpuni mengolah grafis game-game kelas berat.

Sementara itu untuk penggunaan baterai, A71 bisa digunakan hingga dua hari. Penggunaan ringan sehari-hari ini seperti membaca email, aplikasi pesan serta browsing internet. Tetapi jika Anda menggunakannya untuk aplikasi yang menguras sumber daya seperti game, menonton video, durasi itu bakal terpangkas sekitar sehari saja. Kendati begitu waktu penggunaan sehari, menurut kami termasuk dalam kategori baik untuk ponsel dengan kapasitas baterai 4.500 mAh.

Samsung Galaxy A71 memiliki speaker tunggal yang diletakkan di bagian bawah. Suara dari speaker ini bisa dikatakan cukup memadai. Kendati telah memiliki sertifikasi dari Dolby Atmos, fitur ini hanya bisa digunakan jika Anda memakai earphones atau headphones. Saat kami menggunakan earphones, terasa perbedaan yang berarti dari suara yang dihasilkan, berkat adanya Dolby Atmos serta fitur Equalizer pada A71. Fitur Dolby Atmos membuat suara yang dihasilkan A71 saat menonton film bak tengah berada di bioskop.

Galaxy A71 bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan ponsel mid range dengan kualitas foto yang cukup baik, baterai tahan lama, pengecasan yang cepat serta kualitas yang bagus untuk memainkan nyaris seluruh game. Saat ini Samsung Galaxy A71 bisa diperoleh di berbagai e-commerce serta toko offline dengan harga Rp 6.499.000.