Hingga Akhir 2020, Layanan VoLTE XL Axiata Akan Hadir di 13 Kota

Jakarta, Beritasatu.com – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mengumumkan jaringannya telah siap melayani layanan Voice over LTE (VoLTE). Untuk tahap awal saat ini, jaringan XL Axiata siap mendukung layanan VoLTE di wilayah Jakarta dan Medan. Targetnya sampai akhir tahun 2020, layanan ini akan ada di 13 kota di Indonesia.

VoLTE atau Voice Over LTE adalah layanan percakapan (voice) atau telepon melalui jaringan data LTE (Long Term Evolution). Dengan VoLTE, layanan voice menjadi lebih baik di mana kualitas suara menjadi sangat jernih. Selain itu, kecepatan sambung yang sangat singkat.

“Secara bertahap, hingga akhir tahun 2020 ini layanan VoLTE XL Axiata akan ada di tiga belas kota yang kemudian akan terus kami perluas. XL Axiata telah memastikan jaringan yang dimiliki telah memenuhi kriteria kualitas yang ditetapkan untuk menggelar layanan VoLTE, baik dari sisi radio, transport, dan juga core. Optimasi jaringan VoLTE juga telah dilakukan untuk memastikan semua fitur utama dapat dijalankan, seperti antara lain layanan VoLTE to VoLTE, VoLTE to non-VoLTE (layanan suara 2G dan 3G) dan sebaliknya, termasuk juga layanan Video over LTE (ViLTE),” kata Plt Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa dalam konferensi pers virtual, Selasa (18/8/2020).

Pada tahap awal ini, Gede menyampaikan layanan VoLTE didukung oleh lebih dari 3.000 BTS 4G XL Axiata yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Medan. Saat ini XL Axiata sedang menyiapkan BTS-BTS di kota-kota lainnya untuk mendukung layanan VoLTE di tahap selanjutnya.

Agar pelanggan dapat menikmati kualitas layanan suara yang prima, Gede menyampaikan XL Axiata perlu melakukan optimasi jaringan secara menyeluruh sehingga benar benar siap untuk layanan VoLTE. Ke depan seluruh BTS 4G/LTE dipersiapkan untuk mendukung layanan VoLTE.

“Saat ini pelanggan XL Axiata yang memakai handset LTE sudah di atas 90 persen. Dari jumlah tersebut, 90 persennya juga sudah VoLTE capable,” kata Gede.

Gede menambahkan, saat ini jaringan data 4G XL Axiata telah menjangkau lebih dari 450 kota/kabupaten di hampir seluruh provinsi Indonesia, di mana total panjang jaringan backbone fiber optik mencapai lebih dari 45.000 kilometer. Total BTS yang kini menopang layanan kepada seluruh pelanggan mencapai lebih dari 133.000 BTS, dan lebih dari 43.000 di antaranya merupakan BTS 4G/LTE.

Menurut Gede, kapasitas jaringan data XL Axiata yang terus ditingkatkan ini seiring dengan semakin meningkatnya arus layanan data setiap tahun. Hingga semester 1 2020, arus data telah meningkat lebih dari 40% dibanding periode yang sama tahun lalu.