Samsung Rilis Empat Lini Samsung Galaxy Terbaru di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Samsung secara resmi mengumumkan kehadiran empat perangkat Galaxy terbarunya di Indonesia, meliputi Samsung Galaxy Note20 dan Note20 Ultra, Samsung Galaxy Tab S7 dan S7+, Samsung Galaxy Watch3, serta Galaxy Buds Live, Selasa (18/8/2020).

Satu hari setelah diumumkan secara global, Samsung menawarkan penawaran Pre Order Galaxy Note20 dan Note20 Ultra sejak tanggal 6 hingga 19 Agustus 2020. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Galaxy Note20 dan Note20 Ultra resmi di jual di toko retail offline maupun online di Indonesia mulai tanggal 21 Agustus 2020. Menandai penjualan perdananya, Samsung memberikan berbagai penawaran menarik yang berlaku di toko ritel offline maupun online.

Baca juga: Samsung Segarkan Galaxy Seri A51 dan A71

“Rutinitas kita di era next normal ini membuat kita mengalami banyak perubahan dan mempengaruhi cara kita bekerja, berkegiatan dirumah bahkan kehidupan sosial. Smartphone menjadi perangkat utama yang menghubungkan kita tetap produktif, mendapatkan hiburan, bermain, dan hidup sehat. Samsung sebagai pemimpin teknologi, selalu ingin menghadirkan inovasi yang berarti bagi konsumen kami, dengan menghadirkan pengalaman yang memberikan hidup yang lebih baik lagi melalui Galaxy Note20, Note20 Ultra dan rangkaian Galaxy Ecosystem,” kata Jaehoon Kwon, President Samsung Electronics Indonesia dalam konferensi pers virtual.

“Galaxy Ecosytem yang kami hadirkan yaitu Galaxy Tab S7 series yang mendukung produktivitas tinggi, sebuah teknologi sound terbaru dari Galaxy Buds Live dengan desain yang indah layaknya perhiasan yang dapat memberikan hiburan dan membangun mood sambil tetap produktif juga tetap terjaga kesehatan dengan dukungan Galaxy Watch 3. Galaxy Note20 series yang kami resmikan hari ini, akan mendukung Power to Work dengan kekuatan S Pen, Samsung Notes, Wireless Dex, dan layar canggihnya, dan Power to Play dengan peningkatan performa yang dapat mendukung keseruan bermain games hingga peningkatan kualitas kamera untuk foto dan video yang membuat konsumen mampu menghasilkan konten layaknya seorang professional,” tambah Kwon.

Baca juga: Samsung Luncurkan Smartphone Baru Rp 1 Jutaan

Galaxy Note20 Series hadir sebagai powerhouse yang mampu menunjang produktivitas hingga memainkan berbagai judul game, layaknya komputer dengan spesifikasi tinggi. Kedua variannya, yaitu Galaxy Note20 dan Note20 Ultra, memiliki efisiensi kinerja yang maksimal, sehingga memberikan penggunanya lebih efisien dalam bekerja, menikmati keseruan permainan, hingga tetap menjaga kehidupan sosial cukup dengan satu perangkat saja.

Saat bekerja menggunakan smartphone, maka integrasi menjadi hal yang sangat penting, bagaimana sebuah smartphone mampu terhubung dengan perangkat-perangkat lain secara seamless dan memudahkan kolaborasi dalam bekerja. Kemudahan integrasi pun ditunjang dengan semakin mudahnya pengguna dalam menuangkan ide-ide kreatifnya melalui S Pen generasi terbaru, lalu menyimpannya di Samsung Notes dan memindahkannya ke perangkat lain. S Pen pada Galaxy Note20 Series menawarkan pengalaman menulis yang luar biasa melalui tingkat presisi yang tinggi serta tingkat respons yang cepat hingga 9ms. Selain itu, terdapat fitur baru bernama Anywhere Actions yang membuat pengoperasian perangkat menggunakan menjadi lebih mudah.

Melalui Galaxy Note20 Series, untuk pertama kalinya pengguna bisa menghubungkan perangkat miliknya secara wireless ke Samsung Dex dan menampilkan tampilan perangkat ke Smart TV saat pengguna membutuhkan layar yang lebih besar saat menjalani pertemuan atau sekadar diskusi santai. Pengguna bisa mengatur dua layar secara bersamaan, baik itu Galaxy Note20 Series maupun TV, sehingga pengguna tetap bisa berkirim pesan dengan tenang maupun mendapatkan feedback secara real-time ketika berkordinasi pekerjaan dengan kolega.

Baca juga: Samsung Luncurkan Galaxy S20 Plus Edisi Khusus BTS

Tidak hanya sampai disitu, salah satu fitur yang dimiliki Galaxy Note20 Series dalam mewujudkan pengalaman kerja terbaru adalah Link to Windows yang telah mendapat pengembangan demi memberikan kemudahan lebih bagi pengguna. Fitur Link to Windows kini memungkinkan pengguna untuk menjalankan lebih dari satu aplikasi secara berdampingan dengan menggunakan PC berbasis Windows.

“Bekerja menggunakan smartphone tidak pernah terasa semudah ini. Galaxy Note20 Series mampu memberikan pengalaman bekerja yang ringkas namun tetap mendukung kita dalam menjaga kualitas kerja. Memindahkan data dari laptop, mengedit presentasi, hingga melakukan presentasi dengan menyambungkan perangkat ke layar yang lebih besar secara wireless, Galaxy Note20 Series mampu memudahkan penggunanya dalam bekerja di mana pun dan dalam situasi apa pun dengan kecanggihan S pen nya hingga kemampuan wireless Dex yang luar biasa. Tidak ada smartphone yang benar-benar bisa dukung segala aspek dari mulai produktivitasku hingga kehidupan sosialku kecuali Galaxy Note20 series ini, ” ucap aktris Dian Sastrowardoyo.

Dari sisi spesifikasi, Galaxy Note20 Series menghadirkan lompatan besar berbekal prosesor Exynos 990 yang mampu membawa pengalaman multimedia hingga gaming di level tertinggi saat ini. Exynos 990 mampu mendukung perekaman video 8K pada 24fps dan mengeditnya dengan efek bokeh, serta mendukung refresh rate 120Hz yang mampu memberikan pengalaman visual game yang begitu mulus. Selain itu, dengan pengembangan pada neural processing unit (NPU), peran AI mampu lebih dimaksimalkan di berbagai fitur, salah satunya pada kamera untuk lebih memahami objek yang difoto dengan mengatur pencahayaan hingga mengurangi noise secara otomatis.

Prosesor mumpuni Exynos 990 yang ditunjang RAM LPDDR5 yang mampu menciptakan performa tertinggi pada sebuah smartphone dengan pin speed hingga 6.400 Mbps dan transfer data mencapai 51,2 Gbps. Hal tersebut salah satunya mampu menciptakan pengalaman bermain game tanpa lag serta efisiensi daya hingga 20% dibandingkan dengan RAM seri LPDDR4X. Performa tingkat tinggi pun semakin lengkap dengan kapasitas baterai yang ditingkatkan hingga 4.500mAh pada Galaxy Note20 ultra untuk membuat pengalaman produktivitas digabungkan dengan entertainment tetap terjaga seharian.

“Saya sangat terpukau dengan grafis dari Galaxy Note20 Series yang begitu nyata dan detail. Touch response yang cepat juga memberikan pengalaman gaming yang seru karena tidak ada delay sama sekali. Galaxy Note20 Series pun memahami penggunanya melalui AI Game Booster yang sudah terintegrasi dengan Discord dan menciptakan pengalaman main bersama teman-teman yang lebih asik. AI Game Booster juga mampu mengatur frame rate terbaik ketika bermain, sehingga pengguna tidak akan mengalami frame drop yang bisa mengurangi pengalaman gaming,” kata YouTuber Afif Yulistian.

Inovasi berikutnya dari Galaxy Note20 Series hadir di layar. Galaxy Note20 Ultra sebagai varian tertinggi di seri ini mengusung layar berukuran 6,9 inci dengan kualitas WQHD+ yang memberikan kualitas gambar terdepan dan menciptakan pengalaman menonton yang lebih baik. Layar Galaxy Note20 Ultra sendiri menggunakan Dynamic AMOLED 2X yang menjadikannya ponsel dengan layar paling jelas dan terang karena mampu menghadirkan tingkat kecerahan pada 1.500 nits, sehingga menghasilkan kualitas warna yang nyata dan memudahkan mata untuk melihat layar bahkan ketika di bawah sinar matahari.

Dalam hal kemampuan fotografi dan videografi, Samsung Galaxy Note20 Series memiliki susunan kamera belakang yang terdiri dari 12MP Ultra Wide Camera, 108MP Wide-angle Camera, 12MP Telephoto Camera, dan Laser AF Sensor. Sedangkan Galaxy Note20 mengusung tiga lensa di bagian belakang, masing-masing meliputi 12MP Ultra Wide Camera, 12MP Wide-angle Camera, dan 64MP Telephoto Camera. Pro Video Mode memudahkan pengguna membuat konten video seperti profesional berkat adanya fitur Adjustable Zoom, Multisources Audio Microphone, pilihan rekaman resolusi hingga 8K, dan 120 fps.

“Galaxy Note20 series mampu menjadikan momen biasa di keseharian menjadi lebih dramatis berkat dukungan perekaman hingga 120fps. Berkat fitur ini, kita bisa menciptakan adegan suspense layaknya di film dengan membuat video dalam gerakan lambat namun tetap mulus. Opsi yang ditawarkan pun begitu luas dengan perekaman hingga 8K pada 24fps dan beragam aspect ratio yang bisa dipilih. Dan bukan hanya kamera yang ditingkatkan, Galaxy Note20 series ini memiliki fitur Multi Source Microphone yang bikin pembuatan konten video makin didukung dengan audio yang maksimal. Bayangkan pada saat merekan kita dengan mudah memilih source audio sehingga suara yang ditangkap lebih fokus dan bersih apalagi dapat menambahkan bluetooth headset yang dapat bekerja layaknya wireles mic untuk merekam suara lebih jernih,” ujar sutradara Yandi Laurens.

Sementara itu Galaxy Tab S7 dan Tab S7+ adalah kombinasi nyata dari kemampuan pemrosesan komputer, fleksibilitas tablet, serta konektivitas ponsel. Kedua perangkat ini menggebrak pasar tablet di Indonesia dengan mengusung layar yang telah mendukung refresh rate hingga 120Hz, keyboard eksternal, serta S Pen yang telah dioptimalkan untuk menggambar maupun mencatat yang juga memiliki latency 9ms. Tidak hanya itu, Galaxy Tab S7 dan Tab S7+ juga mengadopsi Samsung Notes yang terdapat pada Galaxy Note20 Series untuk membuat pengguna serasa mengoperasikan komputer berkat efisiensi yang dihadirkan.

Baik Galaxy Tab S7 maupun Tab S7+ mengusung prosesor Snapdragon 865+, GPU Adreno 650, RAM hingga 8GB, memori internal hingga 512GB, kamera 13MP dan 5MP di bagian belakang, serta kamera selfie 8MP. Perbedaan kedua perangkat tersebut dapat ditemui pada layarnya. Galaxy Tab S7+ mengusung layar Super AMOLED berukuran 12,4 inci, sedangkan Galaxy Tab S7 memiliki layar LTPS IPS LCD berukuran 11 inci.

Galaxy Buds Live mengusung desain yang ikonik dan membuatnya menetapkan standar baru terhadap bentuk dari sebuah earbuds nirkabel di masa depan. Tidak hanya ikonik, desain Galaxy Buds Live yang revolusioner juga mendukung penuh sisi ergonomis sehingga membuatnya lebih nyaman untuk digunakan. Sebagai nilai tambah, Galaxy Buds Live membuat penggunanya menjadi semakin stylish dengan desain layaknya sebuah perhiasan hingga pilihan warna bronze glossy yang memukau mata.

Samsung DeX hingga Bixby Reminder Pastikan WFH Tetap Produktif

Galaxy Buds Live mengombinasikan teknologi produksi suara dari AKG dengan speaker 12mm serta bass duct yang lebih besar untuk menghasilkan suara yang lebih dalam dan kaya, membuat penggunanya dapat lebih menghayati musik-musik favoritnya serasa sedang berada di festival musik.

Selain itu, ada fitur Active Noise Cancellation untuk memberikan pengalaman mendengar terbaik ketika berada di lingkungan yang terbuka atau di tengah-tengah kebisingan. Tidak ketinggalan, Galaxy Buds Live juga mempunyai tiga microphone dan Voice Pickup Unit untuk memberikan pengalaman menelepon yang lebih baik, serasa lawan bicara sedang berada tepat di sebelah.

Galaxy Watch3 dibuat menggunakan bahan-bahan premium dan tingkat craftsmanship selayaknya arloji mewah. Hal tersebut tampak dari bodi yang lebih ramping dan kehadiran rotating bezel pada Galaxy Watch3. Meski demikian, smartwatch ini tidak melupakan kenyamanan penggunaannya, karena pengguna bisa memakainya dengan nyaman sepanjang siang dan malam.

Lebih dari sekadar smartwatch dengan desain yang menarik, Galaxy Watch3 adalah perangkat yang memudahkan penggunanya untuk hidup sehat sekaligus lebih bersemangat dalam menjalani kegiatan sehari-hari berkat tersedianya lebih dari 120 program olahraga yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar rumah. Dan yang paling menarik adalah Galaxy Watch3 dilengkapi fitur oksimeter yang membantu penggunanya memonitor kadar oksigen dalam tubuh dengan fitur SpO2, fall detection, serta pengukur detak jantung. Ketiganya dapat mendukung kebutuhan konsumen untuk mengontrol kesehatan dimasa next normal ini.

Penjualan Galaxy seri terbaru ini akan dimulai pada 21 Agustus 2020, Galaxy Note20 dan Note20 Ultra resmi hadir di Indonesia. Galaxy Note20 dibanderol dengan harga Rp 14.499.000. Sedangkan Galaxy Note20 Ultra varian 256GB memiliki harga Rp 17.999.000 dan varian 512GB dibanderol senilai Rp 19.999.000. Berikut penawaran yang Samsung berikan untuk konsumen pada periode consumer launch pada tanggal 21-23 Agustus 2020 yang akan berlangsung di Central Park Mall Jakarta dan Lippo Mall Puri Jakarta.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk di situasi next normal Samsung menghadirkan pengalaman yang berbeda pada consumer launch kali ini. Konsumen dapat menikmati virtual exhibition untuk mendapatkan pengalaman Power To Work dan Power To Play dari Galaxy Note20 series, Galaxy Watch3 dan Galaxy Buds Live dari manapun dan kapanpun layaknya mendatangi pameran secara langsung. Konsumen dapat mencoba virtual exhibition di link http://www.galaxylaunchpack.com/Note20Launch. Virtual exhibition akan berlangsung hingga bulan September 2020

Selain Galaxy Note20 Series, Galaxy Buds Live dan Galaxy Watch3 juga akan mulai tersedia di Indonesia pada 21 Agustus 2020. Galaxy Watch3 hadir dalam dua varian ukuran, yaitu 41mm seharga Rp5.999.000 dan 45mm senilai Rp 6.299.000, Galaxy Buds Live dibanderol seharga Rp 2.599.000 dengan dua varian warna, yaitu black dan bronze. Sementara itu. Konsumen dapat memilih varian warna black atau bronze pada bezel Galaxy Watch3.

Untuk penjelasan lebih lanjut untuk Galaxy Note20 series dan Galaxy Ecosytem lainnya dapat mengunjungi samsung.com/id.