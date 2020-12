Layanan Google, YouTube dan Gmail Mendadak Down

Senin, 14 Desember 2020 | 19:25 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Layanan paling populer di dunia, Google, Gmail dan YouTube mendadak tidak bisa diakses pada Senin (14/12/2020) WIB. Beberapa pengguna juga melaporkan bahwa layanan Google Meet serta Google Drive juga down alias tidak bisa diakses.

Menurut layanan dari DownDetector, masalah mulai terdeteksi pada 11:56 GMT dan berpengaruh terhadap seluruh pengguna di penjuru dunia.

Seperti dikutip dari Mirror, Google belum memberikan jawaban terkait masalah tersebut.

Saat Beritasatu.com mencoba layanan Gmail tertulis pesan "Oops… the system encountered a problem (#2014) - Retrying in...."

Sementara itu saat kami mencoba layanan YouTube pada situsnya, muncul gambar kartun berbentuk monyet dan tertulis, "Something went wrong..."

Saat kami mencoba mengakses layanan pencarian Google tertera pesan 400 dengan tulisan "The server cannot process the request because it is malformed. It should not be retried."

