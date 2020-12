Prudence Foundation Luncurkan Safe Steps D-Tech Award Edisi Kedua

Kamis, 17 Desember 2020 | 09:34 WIB

Hong Kong, Beritasatu.com – Prudence Foundation – bagian Community Investment Prudential di Asia dan Afrika – bersama mitranya yang bergerak di bidang kemanusiaan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), serta Lenovo meluncurkan edisi kedua dari ajang “Safe Steps Disaster Tech (D-Tech) Award”, yang bertujuan menemukan, mendanai, dan memberikan dukungan solusi teknologi yang mampu menyelamatkan jiwa baik sebelum, selama, atau setelah bencana alam.

“Safe Steps Disaster Tech (D-Tech) Award” tersebut digagas oleh Prudence Foundation dengan keyakinan bahwa inovasi di bidang teknologi memiliki peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesiapsiagaan, pemulihan, dan ketahanan bencana. Penghargaan ini merupakan bagian dari Safe Steps, yakni program kesadaran masal multi-platform yang dikembangkan oleh Prudence Foundation dan didukung oleh IFRC serta mitra lainnya untuk memberikan informasi penyelamat jiwa pada peristiwa bencana alam, keselamatan berlalu lintas, dan pertolongan pertama.

Berdasarkan laporan “Center for Research on the Epidemiology of Disasters and the UN Office for Disaster Risk Reduction”, sejak 2000 terdapat lebih dari 40% peristiwa bencana global yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dan mengakibatkan 800.000 jiwa meninggal, serta berdampak pada 3,2 miliar orang.

Tahun ini, pandemi Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 11 juta orang dan diperkirakan mengakibatkan kerugian ekonomi lebih dari US$ 2,7 triliun, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana, dan kolaborasi di segala sektor guna mengurangi ancaman dan dampak bencana alam.

Menurut Chairman Prudence Foundation Donald Kanak, pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung telah meningkatkan kesadaran akan kebutuhan mendesak untuk kesiapsiagaan bencana dan penguatan teknologi dalam ketahanan, respons, dan pemulihan bencana.

“Alasan kami merancang Safe Steps D-Tech Awards untuk mendorong wirausahawan di seluruh dunia agar mengalokasikan energi dan kemampuan yang mereka miliki dalam penerapan teknologi untuk mengurangi dampak kehancuran akibat bencana. Kami percaya D-Tech memiliki potensi besar untuk mengubah kekacauan menjadi kebaikan, dan memberikan dampak yang serupa seperti teknologi di negara lain, seperti edtech, fintech dan medtech,” ujar dia dalam siaran pers, Rabu (16/12).

Ditambahkan oleh Donald, bagi organisasi yang berpartisipasi dalam penghargaan ini akan berpeluang memenangkan dana hibah dengan total senilai US$ 200.000 untuk mendukung implementasi dan peningkatan solusi D-Tech.

Selain itu, para semi-finalis dan finalis akan mendapatkan akses untuk dibina oleh para ahli, kesempatan promosi, dan mengakses jaringan ke perwakilan lembaga kemanusiaan, pengelola modal ventura, pengusaha muda di bidang teknologi serta pengembang bisnis sosial. Selanjutnya, para finalis akan mempresentasikan solusi yang mereka usulkan di hadapan panel juri pada Juni 2021.

Ada pun pendaftaran untuk mengikuti kompetisi ini dibuka sejak 8 Desember 2020 hingga 19 Februari 2021. Organisasi nirlaba maupun non-nirlaba dipersilakan untuk mendaftar. Rincian terkait kriteria aplikasi, timeline dan informasi terkait lainnya dapat dilihat pada www.safesteps.com/d-tech. Penghargaan ini turut didukung berbagai mitra strategis, termasuk Asian Venture Philanthropy Network (AVPN), Antler, e27, Give2Asia, Hatcher +, Jubilee Capital Management dan National Geographic.

Tahun lalu, perusahaan sosial Indonesia PetaBencana.id dinobatkan sebagai runner-up kedua, sebagai bentuk pengakuan atas platform berbasis web gratis yang mereka sediakan untuk menyediakan visualisasi bencana skala besar dengan memanfaatkan laporan dari berbagai sumber, dan data statistik secara real-time.

Sejak saat itu, solusi D-Tech telah diadopsi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memantau bencana banjir, meningkatkan waktu tanggap darurat, dan membagikan informasi darurat kepada penduduk di seluruh Indonesia.

Regional Director IFRC untuk Asia Pacific Alexander Matheou menyatakan, tahun 2020 telah menunjukkan kepada kita bahwa ketahanan terhadap bencana ternyata sangat penting. Oleh karena itu, IFRC dengan senang hati bekerja sama kembali dengan Prudence Foundation dalam Safe Steps D-Tech Awards untuk menyatukan sektor swasta dan masyarakat guna mendukung solusi teknologi yang akan membantu menyelamatkan jiwa manusia.

Head of Corporate Social Responsibility and Philanthropy untuk Lenovo Asia Pacific Pratima Harite menambahkan, teknologi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan di masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan bencana lainnya.

“Lenovo memiliki tujuan untuk menggabungkan kekuatan teknologi kelas dunia dengan kreativitas dan pengetahuan wirausahawan lokal serta organisasi sosial, untuk mencapai kesiapan, pemulihan, dan ketahanan pasca bencana yang lebih baik,” tutur dia.

