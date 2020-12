Menkominfo: Top Digital Awards Sejalan Akselarasi Transformasi Digital

Rabu, 23 Desember 2020 | 11:43 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Acara puncak Top Digital Awards 2020, penghargaan bidang tenologi informasi (TI), telekomunikasi/teknologi digital yang melibatkan 800 perusahaan dan instansi pemerintahan digelar di Rafles Hotel Jakarta Selasa malam (22/12/2020).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G. Plate saat memberikan keynote speech secara virtual mewakili Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan Top Digital Awards 2020 sejalan dengan komitmen dan upaya pemerintah mengakselerasi transformasi digital di Tanah Air sekaligus sebagai kesiapan dalam memasuki era industri keempat (Industri 4.0). “Pemerintah berkomitmen meningkatkan akselerasi transformasi digital, di antaranya melalui peningkatan infrastruktur digital, terutama sarana prasarana telekomunikasi dan internet, termasuk di daerah 3T," kata dia dikutip dalam keterangannya Rabu (23/12/2020).

Hal ini kata dia, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pengembangan ekonomi digital yang tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp 337 triliun atau naik 33% dari 2020 yang berdasarkan riset Bank Indonesia (BI) mencapai Rp 253 triliun.

Tren meningkatnya transformasi digital saat ini, mendorong PT Madani Solusi Internasional (MSI), sebagai penerbit Majalah It Works dan pengelola portal berita itworkd.id menyelenggarakan Top Digital Awards 2020 yang merupakan penyempurnaan kegiatan award Top TI & Telco sebelumnya yang sudah diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2014 dan menjadi Top Digital Awards sejak tahun lalu.

Ketua Dewan Juri Top Digital Awards 2020 Kalamullah Ramli, mengatakan, kegiatan tahun 2020 yang bertema “Top Digital Innovation & Implementation in New Normal” ini diselenggarakan bekerja sama dengan sejumlah asosiasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan konsultan TI independen. "Ajang ini merupakan penilaian tahunan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan, organisaasi atau institusi yang dinilai berhasil dalam inovasi, implementasi IT atau teknologi digital, baik di sistem menajemen maupun dalam kaitan layanan pelanggan atau masyarakat," kata dia.

Ketua Penyelenggara Top Digital Awards 2020 sekaligus Pemimpin Redaksi Majalah ItWorks dan portal berita itworks.id M. Lutfi Handayani menjelaskan, bahwa kegiatan ini bukan sekedar ajang penghargaan, namun ada aspek pembelajarannya bagi peserta. “Saat mengikuti tahapan wawancara penjurian, dimana peserta melakukan presentasi dan tanya jawab di hadapan dewan juri, ada sesi nilai tambah. Dalam sesi ini, dewan juri memberikan masukan dan rekomendasi kepada peserta tentang pengembangan solusi TI dan transformasi digital yang perlu mereka lakukan ke depan,” kata M. Lutfi Handayani.

Selama proses penilaian dan penjurian, dewan juri mengidentifikasi beberapa temuan penting dan merumuskan solusi strategisnya. Sebagai bagian upaya untuk membangun bangsa menuju Indonesia Maju, dewan juri akan menyampaikan dokumen “Rekomendasi Top Digital" kepada Presiden & Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, dan beberapa stakeholders lainnya.

Adapun sejumlah temuan penting terkait implementasi TI dan transformasi digital yang diperoleh dewan juri dari para peserta ajang ini yakni IT security, data center, program smart city, sinkronisasi dan integrasi, sinergi dan kolaborasi, rating kepuasan pengguna solusi, serta budaya digital.

Sumber:BeritaSatu.com