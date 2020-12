Hakuhodo Group Raih Penghargaan di Mob-Ex Awards 2020

Kamis, 24 Desember 2020 | 09:26 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Kampanye Promina Homemade Virtual Cooking (Indofood CBP Sukses Makmur) yang diusung oleh i-dac Indonesia meraih predikat Most Engaging Mobile Campaign di Mob-Ex Awards 2020. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Hakuhodo International Indonesia (HIID) Group – sebuah perusahaan periklanan global – telah meraih penghargaan gold, silver, bronze di berbagai kategori “Mob-Ex Awards 2020” lewat pencapaian sejumlah agensi yang berada di bawah naungannya, yakni i-dac Indonesia, H: Digital, dan Hybrid: H.

Penghargaan diberikan atas keunggulan agensi-agensi tersebut dalam hal kegiatan berbasis seluler – sebagai pemasar lewat seluler paling inovatif, dan berpikiran maju di industri pemasaran saat ini, di seluruh kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Australia dan Selandia Baru.

Dari 30 kategori, HIID Group berhasil masuk sebagai finalis di 8 kategori dan memenangkan predikat Gold di Best Mobile Advertising Strategy, Most Engaging Mobile Campaign dan Most Innovative Use of Mobile untuk kampanye Promina "Homemade Virtual Cooking" (Indofood CBP Sukses Makmur) yang diusung oleh i-dac Indonesia.

Hal itu selaras dengan penilaian para juri, salah satunya Assistant Director, Customer & Marketing (Food Services Business) dari FairPrice Group Andrew Tan yang menyatakan, kampanye pemasaran ini mendemonstrasikan pemanfaatan yang baik dari pendekatan gamifikasi, dan bagaimana program Promina "Homemade Virtual Cooking" menggabungkan semua teknik di bagian akhir, kemudian ditutup dengan sebuah pertunjukan yang disiarkan secara langsung untuk lebih memperkuat merek.

Agensi i-dac Indonesia juga mengunggulkan brand lain dari produsen yang sama, yaitu Popmie dengan kampanye #Serudirumah yang berhasil masuk nominasi di salah satu kategori yang dimenangkan oleh Promina, yaitu Best Mobile Advertising Strategy.

Selain itu, H: Digital dan i-dac Indonesia pun meraih predikat silver untuk Best Use of Social Media, bronze pada kategori Best Use of Social Media Strategy, dan menjadi nominasi Most Engaging Mobile Campaign berkat kerja cerdasnya menggulirkan kampanye #BhayPlastik persembahan Telkomsel.

Kampanye tersebut berupa gerakan yang bertujuan menyebarkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat, khususnya anak muda, agar lebih bijak dalam menggunakan plastik. Kampanye ini mengajak mereka terlibat dalam tantangan di media sosial untuk melakukan aksi nyata yang diikuti dengan serangkaian acara seru di 11 kota di Indonesia.

“Telkomsel selalu mendukung perubahan yang membawa kebaikan, salah satunya melalui #BhayPlastik, kampanye positif yang kami sampaikan bersama H: Digital. Kami bangga dengan hasilnya yang juga memberikan dampak positif bagi digital audiens, dan masyarakat tentang aksi nyata untuk mengurangi sampah plastik. H: Digital membantu membangun digital hype secara bertahap dari awareness hingga acara puncak, melalui konten yang apik, pelaksanaan kampanye di waktu yang tepat, dan pemanfaatan key opinion leader/influencer yang turut mendukung kampanye menjadi sukses” ungkap Manager Earned Digital Creative Telkomsel Anindito Respati Giyardani, dalam siaran pers, Rabu (23/12).

Sedangkan The Unseen Beauty merupakan kampanye L’Oreal Indonesia dari karya Hybrid: H yang juga diikutsertakan dalam ajang penghargaan ini. Karya ini mendapatkan predikat silver di Best User Experience. Mengusung semangat Beauty for All, L'Oreal Indonesia tergerak untuk memberdayakan para wanita tunanetra, dengan menyediakan make up kit yang dilengkapi dengan huruf braille dan audio sebagai tutorial guna memandu mereka merias wajah.

“Keterkaitan antara perasaan dengan pesan utama yang disampaikan menjadikan kampanye ini paling menarik secara emosional yang pernah saya temui. Menyentuh kehidupan dengan suatu tujuan mulia dan mengajarkan kepada kita bahwa make up dapat membuat orang ‘merasa’ cantik, bukan hanya ‘terlihat’ cantik. Well done!” demikian menurut salah satu juri, Head of Consumer Engagement & CRM (Digital, Mobile, New Media) dari Godfrey Phillips India, Subhadeep Dasgupta.

Menurut Creative Director Hybrid: H Laurentius Erik, ide awal kampanye ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa brand L’Oreal Indonesia mendukung munculnya kecantikan ‘terdalam’ semua perempuan, tidak terkecuali penyandang tunanetra.

“Kampanye ini sangat sesuai dengan semangat L’Oreal Indonesia yaitu Beauty for All dan menjadikannya sebagai brand kecantikan pertama yang menyediakan make up kit serta tutorial kecantikan bagi perempuan tunanetra,” tutur dia.

Ditambahkan oleh Managing Director i-dac Indonesia Hana Novitriani, bahwa industri komunikasi pemasaran memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan inspiratif dan positif. Industri ini terus berevolusi, dan terapan teknologi informasi di era digital telah menciptakan proses interaksi yang semakin dekat serta cepat antara produsen, perantara pasar, dan konsumen.

“Sebagai mitra dan agensi digital para pelaku pemasaran, kami selalu berusaha memberikan strategi dan rekomendasi yang tidak hanya memberikan terobosan, namun tepat sasaran dan mampu menjawab objektif dari brand,” katanya.

CEO Hakuhodo International Indonesia Group Irfan Ramli mengatakan, HIID Group dan Hakuhodo di seluruh dunia, menjalankan usahanya dengan melandaskan diri pada filosofi ‘sei-katsu-sha’ yang juga diterapkan saat menciptakan strategi suatu kampanye brand. Filosofi ini memandang konsumen dengan perspektif 360 derajat; lebih dari sekedar pembeli yang melakukan fungsi ekonomi, namun sebagai individu secara holistik yang memiliki gaya hidup, mimpi dan aspirasi berbeda-beda.

“Hal itu tercermin dalam ide kreatif setiap kampanye yang kami ciptakan, di mana kami memahami cara pandang konsumen dan merealisasikan suatu ide dengan pesan yang kuat untuk mempengaruhi target audiens dalam melakukan suatu tindakan yang memberikan dampak positif. Sebagai chairman, saya bangga dan bahagia dengan pencapaian ini. Seluruh perusahaan di bawah Hakuhodo International Indonesia telah menunjukkan kepiawaiannya melalui sederet penghargaan internasional dan mengangkat nama Indonesia lebih tinggi,” ujarnya.

Sumber:BeritaSatu.com