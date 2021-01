Ini Fitur dan Spesifikasi Kamera Samsung Galaxy S21 5G Series

Rabu, 20 Januari 2021 | 12:41 WIB

Oleh : Jayanty Nada Shofa / JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Samsung Galaxy S21 5G Series baru saja dirilis beberapa waktu lalu. Seperti flagship-flagship Samsung sebelumnya, kamera menjadi salah satu fokus utama trio ini. Perusahaan elektronik asal Korea Selatan ini pun mengklaim performa kamera flagship terbaru mereka epik.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut informasi tentang spesifikasi dan fitur kamera Samsung Galaxy S21 5G Series:

Spesifikasi Kamera

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G mengusung konfigurasi empat kamera dengan lensa 108 MP Wide-angle, lensa 12MP Ultra Wide, serta dua lensa Telephoto 10 MP. Terdapat kamera depan 40MP.

Sementara itu, Samsung Galaxy S21 dan S21+ 5G memiliki konfigurasi tiga kamera dengan 64 MP Telephoto, 12MP Wide-angle, serta 12MP Ultra Wide. Serta kamera depan 10MP untuk selfie.

Space Zoom

Berkat fitur Space Zoom, Samsung Galaxy S21 5G Series mampu membuat objek foto terlihat lebih dekat tanpa mengorbankan kualitas gambar. Galaxy S21 dan S21+ 5G mampu melakukan zoom hingga 30x. Sedangkan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G bisa memperbesar objek foto hingga 100x.

Terdapat pula fitur Zoom Lock untuk menstabilkan pengambilan gambar dari guncangan. Fitur ini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memungkinkan Anda memotret gambar yang lebih jelas pada 30x Zoom.

Single Take 2.0

Samsung telah memperbarui fitur Single Take yang memungkinkan pengguna untuk mengambil beberapa foto dan video dalam 1 kali jepretan. Kini, Single Take sudah ditambah dengan pengaturan video profesional yakni Highlight Video dan Dynamic Slow-Mo.

Night Mode

Untuk pemotretan dalam kondisi minim cahaya, Samsung telah meningkatkan sensor Bright Night pada Galaxy S21 Ultra 5G. Berkat Night Mode yang sudah ditingkatkan dan mengurangi noise serta teknologi 12MP Nona-binning, pengguna bisa memotret foto berkualitas tinggi di malam hari.

Portrait Mode

Samsung juga telah memperbarui Portrait Mode. Dengan kemampuan analisis 3D yang ditingkatkan, kamera akan memisahkan objek foto dari latar secara lebih akurat. Pengguna juga bisa memilih berbagai opsi untuk pencahayaan studio virtual dan efek latar AI untuk memastikan subjek foto lebih menonjol.

Samsung mebanderol Galaxy S21 5G mulai dari Rp 12.999.000. Sedangkan Galaxy S21+ 5G akan dijual dengan harga mulai dari Rp 15.999.000 dan Galaxy S21 Ultra 5G mulai dari Rp 18.999.000.

Smartphone ini juga sudah bisa dipesan secara pre-order mulai dari 14 Januari hingga 27 Januari mendatang.

Untuk pre-order, konsumen bisa mengunjungi situs Galaxy Launch Pack dan Samsung Store terdekat. Serta partner resmi e-commerce Samsung mulai dari Blibli, Bukalapak hingga Akulaku.

Karena antusiasme konsumen yang tinggi, Samsung memperpanjang masa free upgrade mulai 19 Januari hingga 27 Januari mendatang. Konsumen yang telah melakukan pre-order pada Senin (18/1/2021) juga otomatis akan mendapatkan free upgrade.

Sumber: BeritaSatu.com