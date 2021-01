Samsung Galaxy S21 Series, Aneka Penyempurnaan dari Seri S20

Rabu, 20 Januari 2021 | 15:58 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga ponsel anyar Samsung Galaxy S21 Series 5G sudah diumumkan pada acara Galaxy Unpacked, Kamis (14/1/2021) lalu. Samsung Galaxy S21 Series 5G menjadi perbaikan dari seri Galaxy S20 sebelumnya.

Dalam acara first look Samsung Galaxy S21 Series, Rabu (20/1/2021) terungkap berbagai perbaikan serta penyempurnaan terhadap ponsel terbaru dari Samsung ini.

"Macam-macam fitur baru. Banyak banget fitur yang much more better dibanding seri sebelumnya," kata Product Marketing Manager Samsung Mobile Taufiqul Furqan. Seri ini memilikidesain yang epic, epic camera, fitur-fitur kamera, terus ada epic performance di mana konsumen mendapatkan performa tertinggi dari ponsel ini serta display yang epic, sehingga pengalaman kita setiap hari menjadi epic."

Beberapa fitur yang mendapatkan penyempurnaan adalah kamera. Samsung Galaxy Ultra memiliki konfigurasi empat kamera pro-grade yaitu lensa 108 MP Wide-angle, lensa 12MP Ultra Wide, serta dua lensa Telephoto 10 MP. Terdapat kamera depan 40MP.

Sementara pada Galaxy S21 dan S21+ 5G, Samsung membenamkan konfigurasi tiga kamera dengan 64 MP Telephoto, 12MP Wide-angle, serta 12MP Ultra Wide. Serta kamera depan 10MP untuk swafoto.

Fitur Space Zoom yang sudah ada pada seri S20 sebelumnya semakin disempurnakan Galaxy S21 5G Series mampu membuat objek foto terlihat lebih dekat tanpa mengorbankan kualitas gambar. Galaxy S21 dan S21+ 5G mampu melakukan zoom hingga 30x. Sedangkan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G bisa memperbesar objek foto hingga 100x. Ada pula fitur zoom lock di mana fitur ini akan menstabilkan pengambilan foto dari guncangan. Space Zoom memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memungkinkan Anda memotret gambar yang lebih jelas pada 30x Zoom.

Sementara itu terdapat pula Single Take yang disempurnakan menjadi versi 2.0. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengambil beberapa foto dan video dalam 1 kali pengambilan gambar. Pada penyempurnaan ini Single Take 2.0 sudah ditambah dengan pengaturan video profesional yakni Highlight Video dan Dynamic Slow-Mo.

Sementara untuk pemotretan dalam kondisi minim cahaya, Samsung telah memerbaiki sensor Bright Night pada Galaxy S21 Ultra 5G. Berkat Night Mode yang sudah ditingkatkan dan mengurangi noise serta teknologi 12MP Nona-binning, pengguna bisa memotret foto berkualitas tinggi di malam hari.

Pada fitur Portrait Mode juga mendapatkan perbaikan. Samsung membenamkan kemampuan analisis 3D yang ditingkatkan, kamera akan memisahkan objek foto dari latar secara lebih akurat. Pengguna juga bisa memilih berbagai opsi untuk pencahayaan studio virtual dan efek latar AI untuk memastikan subjek foto lebih menonjol.

Samsung membanderol Galaxy S21 5G mulai dari Rp 12.999.000. Sedangkan Galaxy S21+ 5G akan dijual dengan harga mulai dari Rp 15.999.000 dan Galaxy S21 Ultra 5G mulai dari Rp 18.999.000. Ponsel pintar ini juga sudah bisa dipesan melalui pre-order mulai dari 14 Januari hingga 27 Januari mendatang.

