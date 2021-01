VADS Indonesia Gandeng TM One Tingkatkan Kerja Sama Keamanan Digital dengan Korea

Kamis, 28 Januari 2021 | 16:36 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – PT VADS Indonesia menggandeng TM One untuk melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan perusahaan asal Korea, FNS Value Co., Limited – sebagai penyedia Blockchain Secure Authentication (BSA).

Penandatanganan kerja sama tersebut bertujuan menunjuk VADS Indonesia sebagai distributor tunggal dari produk dan solusi FNSV Blockchain Secure Authentication (BSA) untuk Indonesia, Malaysia, dan mitra strategis lainnya di kawasan Asean.

Kegiatan yang telah dilangsungkan pada 26 Januari turut membahas perjanjian tambahan antara TM ONE dengan FNSV, juga perjanjian bisnis antara TM ONE, PT VADS Indonesia, dana FNSV. Dalam pembahasan ini, FNSV menawarkan solusi pertama yang sudah dipatenkan di dunia yaitu teknologi blockchain yang tidak memerlukan kata sandi dalam otentikasi, mudah digunakan, serta memiliki keamanan tingkat tinggi yang dapat mengamankan bisnis perusahaan.

Sebagai informasi, Blockchain Secure Authentication adalah database yang digunakan bersama di seluruh jaringan komputer. Bahkan, teknologi ini dapat melindungi data terhadap manipulasi, mengingat BSA menyediakan solusi otentikasi tanpa kata sandi pertama di dunia berdasarkan teknolgi verifikasi rantai blok yang memverifikasi pengguna dan ponsel.

“Solusi ini menyediakan layanan otentikasi yang kuat dan terpercaya untuk situs web, login seluler, dan akses yang aman untuk dilakukan secara online,” demikian menurut siaran pers, Rabu (27/1).

Terdapat berbagai keuntungan dengan menggunakan teknologi Blockchain Secure Authentication, yakni otentikasi aman dengan pencegahan peretasan. Cukup menggunakan One Time Security Key (OTSK) berdasarkan beberapa informasi dari perangkat yang digunakan, dan selanjutnya masuk tanpa kata sandi. Sistem ini mengurangi biaya dengan mengelola program keamanan, kenyamanan dan cepat dengan login yang mudah, serta keandalan optimal untuk menghemat biaya

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Executive Vice President/Chief Executive Officer (CEO) TM ONE Ahmad Taufek Bin Omar; Head of Product and Innovation TM ONE Mohamad Yusman Bin Ammeran; Chief Executive Officer VADS Indonesia Saravanan Belusami; Chief Marketing Officer VADS Indonesia Deddy Hermansyah; Chief Executive Officer FNSV Jeon Seung Ju, dan Senior Managing Director FNSV Kim.

Melalui kerja sama ini, PT VADS Indonesia, TM ONE, dan FNSV akan bekerja sama dalam mengembangkan teknologi dan bisnis melalui solusi BSA untuk pasar Indonesia, Malaysia, dan juga Asean dalam bidang web, seluler, Internet of Things (IoT), dan 5G. Kerja sama ini diharapkan juga dapat membantu sektor lainnya, terutama dari ancaman siber yang semakin mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan keamanan di dunia siber.

Sumber: BeritaSatu.com