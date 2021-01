Jumlah Official Store Melonjak di Masa Pandemi

Jumat, 29 Januari 2021 | 23:32 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kebiasaan masyarakat telah banyak mengalami perubahan, khususnya kebiasaan belanja online sepanjang hampir satu tahun terakhir di masa pandemi Covid-19. Kondisi inilah yang menjadi faktor utama pertumbuhan yang sangat signifikan di dunia marketplace atau e-commerce.

CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo mengatakan, kehadiran official store sebagai salah satu fitur yang disediakan marketplace secara nyata membawa dampak yang sangat positif terhadap eksistensi perusahaan atau brand. Bahkan, berhasil menjadi channel penjualan yang sangat efektif, saat pandemi Covid-19.

"Keamanan, kenyamanan dan kepraktisan adalah beberapa faktor utama banyak konsumen beralih memilih berbelanja melalui saluran marketplace ataupun e-commerce," kata Tri di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Menurut Tri, perusahaan dengan sigap mengoptimalkan momentum tersebut dengan menghadirkan official store di hampir seluruh marketplace yang saat ini tersedia. Dengan harapan, konsumen akan merasa terjamin akan kualitas produk yang ditawarkan.

"Di sisi lain, keputusan perusahaan atau brand menghadirkan produk melalui official store bisa menjadi peluang bagi brand untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan penjualan. Sebab, di era yang sangat berkembang saat ini, kehadiran marketplace sangat membantu untuk melakukan penjualan produk," imbuhnya.

Selain itu, official store juga memberikan rasa aman dan kepastian kepada calon pembeli. Dengan banyaknya seller yang terdaftar di e-commerce atau marketplace, kehadiran official store memastikan pembeli tidak takut saat berbelanja. "Hal ini tentunya akan membuat pembeli lebih yakin untuk membeli dari official store," katanya.

Untuk mengakomodir dan memberikan apresiasi terhadap brand yang berhasil membangun official store, Tras N Co Indonesia bekerja sama Infobrand menggelar ajang penghargaan Top Official Award 2021. "Penghargaan ini merupakan apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada official store yang sukses menjadi pilihan konsumen Indonesia," tandas Tri.

Berikut, sejumlah brand yang menjadi pemenang Top Official Store Award 2021, Philips Lighting, Bayer Health, Hanasui, Oppo, Senka, Blackmores, SASA, SilkyGirl, Monde Mart, Lemone, Oemah Herborist, Stay Hoops, Evangeline, Vaya Madelon, Natur-E, Farmaku dan official store lainnya.

Sumber: BeritaSatu.com