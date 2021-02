Startup Ula Raih Pendanaan Seri A Senilai Rp 290 Miliar

Rabu, 3 Februari 2021 | 17:05 WIB

Oleh : Emanuel Kure / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ula, startup e-commerce berbasis di Indonesia yang berfokus pada transformasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui teknologi, mengumumkan perolehan pendanaan Seri A senilai US$ 20 juta atau setara Rp 290 miliar yang dipimpin oleh Quona Capital. Beberapa investor sebelumnya seperti Lightspeed India dan Sequoia Capital India turut berpartisipasi dalam pendanaan kali ini.

Pendanaan Seri A ini akan digunakan untuk memaksimalkan rencana ekspansi Ula ke depan, pengembangan produk dan layanan, serta peluncuran kategori produk baru. Ula pertama kali diluncurkan pada Januari 2020 dengan tim yang berada di Indonesia, India, dan Singapura, sampai saat ini telah melayani lebih dari 20.000 toko yang mayoritas berlokasi di Jawa Timur.

Ula menawarkan kemudahan bertransaksi melalui teknologi, dan layanan yang tersedia di aplikasinya bertujuan untuk mendigitalisasi struktur rantai pasok, memudahkan pengelolaan stok, dan manajemen keuangan untuk UMKM.

Co-founder dan CEO Ula, Nipun Mehra mengatkan, peritel kecil atau UMKM sangat terintegrasi dengan ekonomi dan budaya Indonesia. Mereka adalah wirausahawan dan pengusaha mikro yang jika dibandingkan dengan peritel modern, sebetulnya menjalankan bisnis dengan biaya yang sangat efisien.

"Namun di lain pihak, bisnis mereka yang berskala kecil menyebabkan mereka menjadi segmen yang paling rentan di dalam rantai penjualan ritel. Mereka menghadapi beberapa tantangan dalam bisnis seperti terbatasnya ketersediaan produk, tingginya harga produk di pasaran untuk dapat mereka jual, layanan yang belum maksimal, dan juga modal kerja yang terbatas,” kata Nipun, Rabu (3/2/2021).

Nipun mlanjutkan, tantangan tersebut tidak hanya terbatas pada satu kategori saja. Semua kategori, termasuk Fast Moving Consumer Goods (FMCG), barang-barang konsumsi , pakaian, elektronik, dan kategori lainnya juga memiliki tantangan yang sama.

"Founder Ula berdiri di atas satu tujuan yang sama, dimana mereka ingin menyelesaikan permasalahan di dalam industri, yaitu dengan menghadirkan pendekatan yang mengutamakan peritel,” ujar Nipun.

Nipun menjelaskan, di pasar negara berkembang, toko fisik tradisional berkontribusi hampir 80 persen terhadap total pasar ritel. Di Indonesia, angka tersebut diperkirakan sebesar US$ 200 miliar hingga US$ 250 miliar dengan tingkat pertumbuhan yang mencapai US$ 15 miliar per tahun.

"Untuk mendukung para pelaku ritel kecil, Ula sepenuhnya menghadirkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, yaitu mitra Ula. Ula menyediakan beberapa pilihan produk melalui aplikasi e-commerce, serta layanan doorstep delivery yang memudahkan pengelolaan stok barang menjadi lebih efisien sehingga memungkinkan para pelaku ritel kecil menggunakan modal mereka untuk kebutuhan lainnya,” ujar Nipun.

