Palo Alto Kembangkan Solusi IoT Layanan Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com - Palo Alto Networks meluncurkan solusi keamanan Internet of Things (IoT) yang dinilai paling komprehensif bagi industri kesehatan. Dalam mengembangkan layanan ini, Palo Alto Networks IoT Security mengurai kompleksitas dalam penerapan keamanan pada Internet of Medical Things (IoMT), dengan teknologi machine learning dalam menghadirkan visibilitas, pencegahan, dan enforcement.

Senior vice president and general manager Firewall as a Platform Palo Alto Networks, Anand Oswal mengatakan, solusi ini mampu menyuguhkan insight yang mendalam pada perangkat-perangkat kesehatan, maupun celah-celah kerentanan (vulnerabilities). Solusi ini juga diharapkan akan makin meningkatkan keamanan data dan pasien, seperti yang diharapkan oleh tim IT maupun biomedis teknis di rumah-rumah sakit.

"Pemanfaatan IoMT secara optimal pada akhirnya dapat turut meningkatkan kualitas layanan kesehatan, menyelamatkan banyak pasien, serta mendukung upaya penghematan biaya secara signifikan. Namun di sisi lain, jika penerapan sistem keamanannya tidak memadahi, peralatan-peralatan tersebut dapat membawa potensi ancaman yang tidak kecil,” kata Oswal melalui siaran pers, Jumat (5/2/2021).

Menurut dia, Kehadiran IoT membuka beragam peluang baru bagi hadirnya layanan-layanan inovatif nan mutakhir di beragam industri. Namun, tak dipungkiri pula bahwa kehadirannya juga mengundang risiko keamanan. Hal ini berlaku pula di industri layanan medis.

"Kami berkomitmen untuk dapat menghadirkan visibilitas yang menyeluruh, analisis risiko secara mendalam, dan upaya pencegahan yang terintegrasi kepada industri layanan kesehatan, sehingga pengguna dapat mengoptimalkan seluruh manfaat dari teknologi revolusioner ini, sekaligus memangkas munculnya risiko terhadap keamanan pasien maupun data mereka,” ujar Oswal.

Lebih jauh, menurut laporan riset yang disusun oleh Unit42, terdapat 83 persen peralatan pencitraan medis menggunakan sistem operasi yang sudah usang, padahal 51 persen ancaman keamanan (threats) berkaitan erat dengan jenis peralatan tersebut.

"Ini tidak saja akan berdampak pada terganggunya kualitas layanan kesehatan, bahkan data pasien juga rentan dicuri,” tambah Oswal.

Oswald menambahkan, Palo Alto Networks IoT Security merupakan satu-satunya solusi di industri yang memanfaatkan machine learning dan telemetri dari hasil urun daya bersama (crowd-sourced telemetry) yang mampu memprofilkan seluruh perangkat yang ada di jaringan dengan cepat dan akurat, bahkan untuk perangkat yang belum dikenali sebelumnya.

Solusi ini juga memberi rekomendasi penerapan kebijakan (policy) yang diperkuat oleh teknologi machine learning, sehingga tak perlu lagi dilakukan secara manual.

"Solusi Palo Alto Networks IoT Security juga dapat memanfaatkan layanan-layanan keamanan terintegrasi yang dihadirkan oleh Palo Alto Network, seperti pencegahan intrusi untuk memblokir exploit, sandboxing untuk mendeteksi dan mencegah malware IoT, dan keamanan URL dan DNS untuk menangkal serangan IoT yang dilancarkan melalui web," tandas Oswal.

