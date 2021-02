Resmi Dirilis, Zyrex Confidante Bidik Kalangan Profesional

Rabu, 17 Februari 2021 | 14:31 WIB

Oleh : Emanuel Kure / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Zyrex, brand perangkat komputer yang berbasis lokal resmi meluncurkan varian laptop, Zyrex Confidante.

Varian laptop yang mengusung tagline always on, always connected ini menyasar para profesional yang bekerja secara mobile. Pasalnya, varian ini dibekali dengan berbagai fitur terkini untuk mendukung gaya hidup mobile.

"Dengan laptop zyrex Confidante anda dapat beraktifitas seharian tanpa terganggu, satu laptop yang selalu on dan setia menemani penggunanya,” kata CEO Zyrex, Timothy Siddik, saat peluncuran produk ini melalui virtual conference, Selasa (16/2/2021).

Zyrex Confidante menghadirkan pengalaman super maksimal dengan teknologi dari Qualcomm Snapdragon mobile compute platform dengan prosesor 8 core yang memiliki kecepatan mencapai 2.96 GHz dan didukung dengan graphic processing unit (GPU) Qualcomm Adreno 630 GPU, 8GB RAM memori berkecepatan kilat, low power DDR4 serta penyimpanan internal 128GB.

Dari sisi bentang layar, varian ini dibekali layar 12,3 inci LCD Crystal View IPS 2K yang sangat jernih, dibungkus dengan casing logam yang elegan, berat hanya 1,35 kilogram. Kehadiran keyboard super tipis yang dapat dilepas, membuat pengguna juga dapat dengan mudah mengubah pekerjaan di manapun. Dengan pengalaman pena dan Windows Ink dan 1024 tingkat tekanan sensitif, mengubah perangkat ini menjadi tablet portabel terbaik.

Kejernihan dan ketajaman kamera depan 5MP memberikan pengalaman video call atau conference pengguna menjadi lebih berkualitas, serta kamera belakang beresolusi 13MP dapat merekam momen berharga, baik dengan sahabat maupun keluarga.

Sementara, dengan masa pakai baterai yang bertahan sepanjang hari, untuk penggunaan kapan saja di mana saja dan disertai dengan kecepatan kilat, pengguna laptop ini senantiasa terkoneksi dengan jaringan 4G LTE berbasis kartu SIM dari operator seluler favorit pengguna saat dalam perjalanan.

Tak hanya itu, produk ini juga dilengkapi dengan Wi-Fi 802.11 ac/b/g/n untuk saat pengguna berada di rumah atau di kantor. pengguna juga dapat menghubungkan semua perangkat pribadi melalui Bluetooth 5.0. F – C3.2 – 01.

Perangkat ini dijanjikan bakal bisa selalu menyala dan terkoneksi ke internet. Pasalnya Confidante mempunyai slot SIM card yang membuatnya bisa terhubung dengan jaringan 4G LTE, dan tak terpaku pada koneksi internet lewat WiFi. Zyrex membandrol Confidante dengan harga Rp 9,9 juta dan saat ini sudah bisa dibeli baik secara online maupun offline.

"Ini merupakan kategori baru dalam jajaran produk laptop dengan menggunakan teknologi yang mampu menggabungkan semua kelebihan dari sebuah smartphone ke dalam sebuah komputer. Teknologi dari Qualcomm Snapdragon mobile compute platform membuat laptop mampu bekerja seharian tanpa mengisi ulang baterai, dan selalu terhubung ke internet melalui 4G saat tidak ada jaringan WiFi," tambah Shannedy Ong, Country Director Qualcomm Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com