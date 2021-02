OPPO Tampilkan Teknologi 5G Futuristik di Mobile World Congress

Kamis, 25 Februari 2021 | 15:31 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Shenzhen, Beritasatu.com – OPPO, perusahaan perangkat cerdas menampilkan terobosan teknologi 5G futuristik di Mobile World Congress, Shanghai (MWCS) pada 23 – 25 Februari 2021. Acara ini mempertontonkan sejumlah inovasi pengisian daya perangkat super cepat dan teknologi pintar.

"OPPO menilai kreativitas dan inovasi adalah tanpa batas. Di ajang Mobile World Congress Shanghai 2021, OPPO memperluas jangkauan bisnisnya dari di bidang smartphone hingga beberapa sektor industri," kata President of Global Marketing OPPO, William Liu dalam keterangan tertulisnya Kamis (25/2/2021).

OPPO menjadi yang terdepan dalam teknologi pengisian daya super cepat sejak merilis teknologi VOOC pada 2014. "MWCS menampilkan inovasi dan kemitraan yang dapat memperluas ekosistem OPPO di masa depan serta menjangkau lebih banyak konsumen," kata dia.

Mitra terkemuka dari berbagai sektor termasuk elektronik konsumen dan manufaktur chip, serta ahli teknologi pengisian daya dari CCTL (China Telecommunication Technology Labs) berkumpul untuk membahas masa depan teknologi pengisian daya super cepat (flash charging).

Stan OPPO memamerkan fitur produk pengisian daya mutakhir, termasuk flash charger 125W yang dapat mengisi daya baterai ponsel 4.000 mAh hingga 100% hanya dalam 20 menit.

Vice President of OPPO Research Institute Henry Tang menjelaskan OPPO yakin bahwa 5G akan mengubah hidup manusia. "OPPO telah melakukan pengembangan standar 5G global dan akan terus mengeksplorasi penerapan 5G baru, mulai TV hingga CPE dan AR,” kata dia.

Di area ‘Smart Home of The Future’, OPPO menunjukkan bagaimana produk internet of things (IoT) OPPO dapat membuat perangkat rumah lebih pintar dan terhubung.

