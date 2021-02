StoreSend Indonesia Boyong Top Official Store Award 2021

Jumat, 26 Februari 2021 | 08:12 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Direktur Pengembangan Bisnis dan Komersial Perum Bulog Febby Novita (kiri) bersama Karel Leonardo Chief Sales & Marketing Officer StoreSend Indonesia (kanan) menunjukkan penghargaan Top Official Store Award 2021, Kamis 25 Februari 2021. (Foto: dok)

Jakarta, Beritasatu.com – Sebuah prestasi yang membanggakan diraih oleh PT Storesend Elogistics Indonesia (StoreSend Indonesia) yang mengelola official store iPanganandotcom telah mendapatkan sebuah penghargaan bergengsi di Tanah Air. Penghargaan Top Official Store Award 2021 diberikan oleh Tras N Co Indonesia yang bekerja sama dengan Infobrand.id di mana merupakan sebuah media informasi brand terdepan di Indonesia.

Top Official Store Award 2021 merupakan penghargaan terbaik kepada perusahaan atau brand yang secara nyata mampu meningkatkan penjualan produk atau jasa secara optimal melalui official store di marketplace.

Penghargaan diberikan dari hasil sebuah survei yang dilakukan terhadap lebih dari 5.000 official store yang dilakukan sejak Oktober–Desember 2020 melalui pendekatan tiga metodologi.

Adapun ketiga metodologi yang dipergunakan tersebut meliputi: Store sales aspect di mana mengukur banyaknya penjualan produk yang dilakukan oleh official store. Store reviews dan rating aspect berupa mengukur banyaknya ulasan dan angka penilaian yang diberikan oleh konsumen terhadap produk dan official store. Store followers aspect dimana dalam metodologi ini mengukur banyaknya pengikut dari official store.

iPanganandotcom adalah toko online bahan pokok yang sangat lengkap yang merupakan kolaborasi antara Perum Bulog, StoreSend Indonesia, Shopee dan JNE untuk menjawab tantangan penyediaan bahan pokok berkualitas dengan harga yang terjangkau secara online kepada masyarakat Indonesia.

Hanya dalam setahun setelah diluncurkan, iPanganandotcom telah mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat dan saat ini merupakan satu-satunya toko online bahan pokok dengan penjualan beras tertinggi di marketplace.

Penyediaan beragam produk bahan pokok yang berkualitas diimbangi dengan harga yang sangat terjangkau (sudah termasuk ongkos kirim) memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berbelanja bahan pokok secara online dan didukung dengan ketepatan waktu pengiriman serta customer service yang responsif dalam melayani kebutuhan pelanggan.

iPanganandotcom telah hadir di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makasar serta akan terus mengembangkan jaringan ke kota-kota sekunder di Indonesia.

Lebih lanjut, kerja sama antara StoreSend Indonesia dan Perum Bulog telah terjalin dengan baik seiring berjalannya waktu. Dimulai dari soft launching iPanganandotcom yang diadakan pada Agustus 2019 lalu, kerja sama antar dua pihak ini telah memenuhi harapan masyarakat dalam kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, Perum Bulog memasarkan beberapa produk beras secara online seperti contohnya beras medium Nanas Madu, beras premium Cap Tanak, beras medium Pulen Wangi dalam ukuran 5 kg serta Beras bervitamin Fortivit (beras khusus). Untuk beras khusus yang dipasarkan yaitu Fortivit, beras merah, beras hitam dan juga beras susu dalam ukuran 1kg.

Semua produk beras yang dipasarkan tersebut tersedia dalam kemasan Vakum. Sejalan dengan himbauan Pemerintah dimasa pandemi Covid-19 ini, iPanganandotcom menjadi solusi pintar dan aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok dengan berbelanja dari rumah tanpa rasa khawatir harus keluar ke tempat yang ramai.

Chief Sales dan Marketing Officer StoreSend Indonesia, Karel Leonardo menyatakan pencapaian yang didapati ini merupakan wujud komitmen yang baik dari semua mitra kerja kami. “Mendapatkan penghargaan Top Official Store Award 2021 adalah pengakuan atas sinergi kemitraan yang baik dan solid dengan semua mitra kerja kami dan juga menjadi motivasi untuk menjangkau lebih banyak lagi masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Lebih lanjut dengan pencapaian yang didapat tersebut, pria yang disapa Leo ini pun juga mengharapkan model kemitraan ini dapat terus ditingkatkan, dan Store Send Indonesia terbuka untuk menjalin kerja sama dengan merek dan berbagai pihak yang membutuhkan penjualan secara online.

“Harapannya untuk kedepannya bahwa kami dapat menjawab tantangan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia di berbagai pelosok dengan kecanggihan sistem teknologi online yang kami miliki dan dapat tetap menjadi pihak yang berkomitmen bersama dengan para stakeholders yang ada,” ujar Leo.

