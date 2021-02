Digitalisasi Mengubah Habit dan Cara Komunikasi Brand

Jumat, 26 Februari 2021 | 09:35 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam aktivitas public relations (PR). Perubahan tersebut, dipicu oleh pergeseran media massa dari cetak ke digital, yang membuat distribusinya semakin cepat. Di sisi lain ada media sosial (medsos), membuat saluran distribusi semakin pintas menjangkau masyarakat luas.

CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo mengatakan, kondisi ini harus dicermati oleh perusahaan dan brand dalam melakukan aktivitas public relations. Pola komunikasi konvensional seperti menciptakan citra positif melalui media offline memang tetap dilakukan.

"Namun, PR juga dituntut untuk dapat menguasai sarana media digital, mesin pencari, serta media sosial seperti facebook, instagram, twitter, linkedin dan youtube, yang saat ini telah semakin banyak digunakan masyarakat," jelas Tri dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

BACA JUGA Bijak Bermedsos Tidak Cukup dengan Regulasi

Tri Raharjo menjelaskan, digitalisasi saat ini benar-benar telah mengubah habit dan cara komunikasi. Daya jangkauan yang sangat luas dengan dukungan publikasi yang bisa dilakukan dalam sekejap, dapat menjangkau jutaan konsumen.

"Organisasi dan perusahaan harus pintar dalam mengelola konsep komunikasi yang menarik dan bernilai bagi masyarakat dan konsumen. Hingga akhirnya mampu meningkatkan enggagement membangun kepercayaan konsumen terhadap produk dan perusahaan,” jelasnya.

Menurut Tri, aktivitas penjualan saat ini juga telah dipengaruhi oleh pergeseran pasar dari offline ke online. "Pandemi covid-19 telah mempercepat perubahan kebiasaan masyarakat dalam aktivitas belanja yang akhirnya semakin memperbesar pasar online,” imbuhnya.

BACA JUGA Jumlah Official Store Melonjak di Masa Pandemi

Kehadiran official store, menurut Tri, sebagai salah satu fitur yang disediakan marketplace secara nyata telah membawa dampak yang sangat positif terhadap eksistensi perusahaan atau brand, dan bahkan berhasil menjadi channel penjualan yang sangat efektif, khususnya ketika dunia masuk kepada kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19.

"Keamanan, kenyamanan dan kepraktisan adalah beberapa faktor utama banyak konsumen beralih memilih berbelanja melalui saluran marketplace ataupun e-commerce,” ujar Tri.

Mengakomodir perkembangan tersebut, tambah Tri, Tras N Co memberikan apresiasi terhadap brand yang berhasil melakukan Digital PR dan membangun official store, melalui penghargaan Indonesia Top Digital Public Relations (PR) Award 2021 dan Top Official Store Award 2021.

BACA JUGA Goorita Targetkan 5.000 UMKM Rambah Pasar Global

Adapun brand pemenang Top Digital PR Award 2021, yaitu Sasa (Bumbu Instan, Bumbu Penyedap dan Santan Siap Pakai), Blue Band (Margarin), Richeese Nabati (Wafer), Cap Kapal (Garam Dapur), Busan Auto Finance (Leasing), KFC (Fast Food), Telkomsel (Provider Telekomunikasi), Sharp (Mesin Cuci), IRC (Ban Motor), Tekiro (Tools), K24 (Apotek), Pigeon (Produk Perawatan Bayi), Allianz (Asuransi), Lenovo (Laptop), Confidence (Adult Diapers), dan lain sebagainya.

"Sementara, pemenang Top Official Store Award 2021 ada 500 pemenang diantaranya, Blue Band, iPangananDotCom, Mayonette dan brand lainnya,” pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com