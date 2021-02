Segera Rilis, Realme Narzo 30A Siap Gebrak Pasar Smartphone Gaming Entry Level

Jumat, 26 Februari 2021 | 17:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Realme merilis ponsel pintar terbaru mereka, Realme Narzo 30A. Kehadiran smartphone baru dari Realme pada tahun ini telah ditunggu-tunggu para gamers. Seri Narzo yang diusung kali ini adalah Realme Narzo 30A yang memenuhi keinginan para gamers muda yang menginginkan smartphone gaming dengan performa tinggi dan desain yang memukau. Dengan slogan “Power Up The Game”, Realme Narzo 30A menargetkan untuk menjadi No 1 Gaming Smartphone di pasar online.

“Kami mendengar banyak permintaan para gamers muda ingin smartphone gaming dengan performa dan harga terbaik di kelasnya supaya dapat meningkatkan keterampilan bermain game mobile mereka," ujar Palson Yi - Marketing Director Realme Indonesia, Jumat (26/2/2021).

Desain

Desain kotak Realme Narzo 30A sangat berbeda dari pendahulunya, kotak warna biru muda memberi kesan lebih fresh dan menarik. Realme Narzo 30A mengusung desain back cover yang menarik perhatian, di mana Realme menamainya Diagonal Stripe Design yang membuatnya semakin dinamis dan secara visual memberikan efek gelombang. Corak baru ini memberikan semangat kepada anak muda untuk selalu bergerak dinamis di kehidupannya. Di pojok kiri atas terdapat bingkai kamera yang dihuni dua kamera dengan sensor utama 13MP yang tersusun persegi ditambah LED Flash dan terdapat sidik jari serta branding Narzo.

Semua tombol ada di sebelah kanan perangkat, dengan volume dan tombol daya berfungsi seperti yang diharapkan dan responsif. Kisi-kisi speaker ponsel ditempatkan di bagian bawah yang memberikan pengalaman menyenangkan saat digunakan bermain game. Meskipun memiliki berat 207 gram, Narzo 30A tidak terasa terlalu berat di tangan. Ponsel ini juga terasa cukup kompak di genggaman. Secara keseluruhan, Realme Narzo 30A dibangun dengan dasar trendsetting design yang memberikan kenyamanan dan keindahan.

Layar

Realme Narzo 30A memiliki layar besar 6,5 inci dengan mini-drop di bagian atas yang menampung kamera selfie 8 megapiksel. Dengan screen-to-body ratio 88,7%, Realme Narzo 30A memiliki bezel yang tipis sehingga sangat puas untuk bermain gim. Untuk kecerahan layar, panel resolusi HD+ (720 x 1600 piksel) memberikan kecerahan yang memuaskan ketika digunakan di bawah sinar matahari.

Performa

Realme Narzo 30A mengusung MediaTek Helio G85 octa-core sebagai prosesor gaming terbaik di kelasnya. Sesuai dengan penamaannya seri ”G”, prosesor ini memang dioptimalkan untuk melakukan kegiatan mobile gaming. Untuk menunjang kegiatan game, Realme Narzo 30A telah ditenagai baterai besar 6000mAh dan dukungan fast charging 18W. Perpaduan yang sangat tepat untuk mendukung anak muda memenangkan berbagai permainan.

Paket Penjualan

Saat membuka kotak Realme Narzo 30A, terdapat unit smartphone, kabel USB type-C, adaptor 18W Quick Charge, buku panduan, kartu garansi dan pelindung layar yang sudah terpasang pada unit. Bagi anak muda yang ingin simpel dan cepat, Realme Narzo 30A merupakan pilihan yang tepat.

“Kami memosisikan smartphone ini sebagai smartphone gaming entry-level dan siap menjadi The Most Powerful Entry-Level Gaming Smartphone di tahun 2021,” ujar Palson Yi.

Realme Narzo 30A akan resmi diluncurkan di Indonesia pada Rabu (3/3/2021) mendatang. Acara launching dilakukan secara online pada pukul 18.30 WIB dengan konsep peluncuran yang berbeda lebih powerful serta menyenangkan yaitu melibatkan game 8 bit. Acara launching bertajuk “Power Up The Game” ini dapat disaksikan secara live streaming melalui channel YouTube, Instagram, Facebook, Twitter realme Indonesia dan realme.com/id.

