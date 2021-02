Mengulik Keunggulan IP Cam dengan Pan Tilt Zoom

Sabtu, 27 Februari 2021 | 17:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penggunaan kamera pemantau cerdas yang dikenal sebagai IP Cam atau Smart Cam untuk mengawasi dalam atau luar rumah, ruang anak, kamar kos, kantor, tempat usaha kini semakin banyak digunakan di Indonesia.

Namun, bagaimana memilih IP Cam terbaik yang tersedia di pasar Indonesia dengan harga terjangkau masih menjadi hal yang tidak mudah bagi sebagian orang.

Kualitas gambar yang lebih tajam, jangkauan lebih luas, kualitas audio terbaik, serta setup yang mudah, harus menjadi bagian terpenting dari IP Cam itu sendiri, selain untuk menjawab trend market yang ada di Indonesia maupun dunia saat ini yakni ke arah kamera IP PTZ (Pan Tilt Zoom).

Pan Tilt Zoom adalah kemampuan untuk memantau sekaligus berputar ke segala arah dengan kemampuan memperbesar objek yang dipantau dan mengikutinya, serta kemampuan untuk memantau area yang gelap sekalipun karena memiliki nightvision super canggih dengan kualitas gambar yang mumpuni.

Selain itu, bisa mendeteksi suara atau audio dengan jelas, bahkan bisa menyalakdengan sirene peringatan, dan tentunya juga bisa memantau dari jarak jauh melalui perangkat smartphone.

Adapun brand yang cukup populer di Indonesia saat ini yakni Imou. Terdapat lima jenis IP Cam produksi Imou yang paling banyak dicari di Indonesia, bahkan di dunia saat ini, yaitu Imou Ranger 2 (indoor), Imou Ranger 2S (indoor), Imou Bullet 2C (outdoor), Imou New Bullet (outdoor), dan Imou NVR (wireless recorder).

"Untuk indoor, Imou Ranger 2 masih jagoannya. Terbukti banyak terjual tipe ini di pasaran dan menjadi hero model Imou di Indonesia maupun di dunia,” kata Regional Head of Imou South Pacific, Siti Li, di Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

Menurut Siti, Imou Ranger 2, yang di pasar Indonesia dibanderol sekitar Rp 449.000, jika dibandingkan dengan IP Cam sejenis dari merek lain punya banyak kelebihan. Contohnya, jika yang lain memiliki kemampuan Pan 340 derajat, Ranger 2 bisa sampai 355 derajat dengan nightvision sampai 10 meter. Saat yang lain hanya bisa 8x digital zoom, Ranger 2 bisa 16x digital zoom.

"Kamera bisa berputar mengikuti objek yang bergerak atau smart tracking, bisa berbicara dua arah antara orang yang memantau dengan orang yang ada dalam jangkauan IP Cam, bisa dipantau dimana saja dan bisa memantau dalam gelap karena memiliki nightvision. Kemudian setup-nya sangat mudah hanya butuh tidak lebih dari 5 menit,” kata Siti Li.

Sementara, untuk outdoor adalah Bullet 2C dan New Bullet. Selain kemampuan resolusi 1080P dan nightvision hingga 30 meter, Bullet 2C makin unggul karena kemampuan human detection, weatherproof atau tahan cuaca dengan IP67 yang dapat digunakan dalam berbagai skenario mulai dari hujan atau panas terik matahari dan build in AP, dimana IP Cam bisa di akses dari smartphone tanpa jaringan internet dalam jarak 30 meter. Bullet 2C di pasaran Indonesia dijual dengan harga Rp 569.000, sedangkan New Bullet di kisaran Rp 899.000.

"Teknologi pemrosesan gambar yang kuat dengan cepat menemukan target manusia dalam gambar dan segera mengirimkan pemberitahuan ke ponsel cerdas, memungkinkan pengguna untuk memantau apa yang penting tanpa menerima peringatan palsu yang mengganggu. Sensor 1080P dan algoritme IR canggih memberikan video yang jernih baik siang maupun malam. Video kompresi H.265 yang canggih mengurangi bandwidth jaringan dan penggunaan penyimpanan hingga 50 persen pada kualitas video yang sama," pungkas Siti Li.

