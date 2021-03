2021, Kemkominfo Fokus Pemanfaatan Palapa Ring

Senin, 1 Maret 2021 | 15:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berkomitmen untuk mempercepat proses transformasi digital di Indonesia pada 2021. Untuk itu, Kemkominfo akan fokus pada pemanfaatan (utilisasi) jaringan fiber optik Palapa Ring, serta pemanfaatan ruang digital ekonomi.

"Kemkominfo perlu berfokus pada peningkatan utilisasi Palapa Ring backbone broadband, juga pemanfaatan ruang digital ekonomi yang lebih berimbang,” kata Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melalui virtual conference, Senin, (1/3/2021).

Menurut Johnny, agenda percepatan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menerapkan prinsip connecting the unconnected and leaving no-one behind serta kemandirian dan kedaulatan digital.

"Karenanya dibutuhkan strategi serta eksekusi komunikasi publik yang komprehensif agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan manfaat yang dibawa oleh transformasi digital,” ujar Johnny.

Johnny menambahkan, untuk mewujudkan percepatan transfromasi digital di Indonesia, juga dibutuhkan tata kelola regulasi yang inklusif. Hal itu, kata dia, sudah tertuang dalam Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Tugas pemerintah adalah menerjemahkan aturan tersebut secara jitu, agar bisa terwujud kebijakan yang inklusif bagi masyarakat.

"Salah satu tujuan utama dan penting diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria). Semangat Undang-undang Cipta Kerja adalah mempercepat proses perizinan, mendorong investasi yang lebih sehat dan lebih memadai di negara kita,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Johnny, UU Cipta Kerja juga membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang lebih cepat. Online Single Submission (OSS) dan tata kelas risiko yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PP, menurutnya harus diterjemahkan secara jitu oleh seluruh aparat dan pejabat, termasuk di lingkungan Kemkominfo.

"Tugas kita justru mendorong, membantu dan memperlancar proses-proses perizinan itu. Karenanya, saya meminta dan mengingatkan kalau Bapak Presiden di sidang kabinet selalu menyampaikan hati-hati, itu kata-kata yang terkenal dari Presiden sampaikan dan ingatkan kepada seluruh pejabat negara bahwa yang dimaksudkan adalah bukan supaya takut, agar pelayanan kita kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan lebih baik,” tandasnya.

