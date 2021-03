Google: Tren Belanja Online Produk Pembersih Melonjak 100%

Selasa, 2 Maret 2021 | 14:27 WIB

Oleh : Emanuel Kure / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Google menerbitkan laporan bertajuk Year in Serach 2020 Indonesia: Looking back to move your business, yang menggambarkan perilaku masyarakat Indonesia berdasarkan data Google Trends.

Berdasarkan laporan tersebut, kegiatan belanja online mengalami perkembangan signifikan di seluruh Indonesia sejak dimulainya pandemi Covid-19. Konsumen menjadi lebih cerdas dalam berinteraksi dan berekspektasi terhadap brand. Mereka juga tidak ragu untuk menjual produk atau mempromosikan bisnis sampingannya secara online.

"Aktivitas berbelanja berkembang signifikan di seluruh Indonesia sejak munculnya Covid-19, dimana konsumen online tidak hanya berperan sebagai pembeli, tetapi juga sebagai penjual, dan mereka pun semakin pintar dalam berinteraksi serta menaruh harapan pada brand,” kata Managing Director Google Indonesia, Randy Jusuf, melalui siaran persnya, Selasa (2/3/2021).

Menurut Randy, seiring meningkatnya pembelian secara online, pencarian tentang pembayaran untuk pembelanjaan online yang cepat, aman dan nyaman pun meningkat. Laporan ini menyebutkan pencarian opsi pembayaran menunjukkan peningkatan, misalnya penelusuran cashless meningkat 160%, dan penelusuran pay later meningkat 97%.

"Tak hanya itu saja, banyak orang melakukan penelusuran gratis ongkos kirim atau ongkir yang mengalami peningkatan sebesar 33%. Lebih penting lagi, sebagian besar orang Indonesia telah beralih ke search untuk mendapatkan pemahaman dan kepastian yang lebih baik," ujarnya.

Randy menambahkan, bukan hanya kelompok milenial, generasi X, dan baby boomer saja yang berbelanja online. Berdasarkan laporan Gen Z Indonesia 2020 dari Google/Kantar/SixthFactor menyebutkan, generasi Z negeri ini yang terlahir di zaman digital dan memiliki preferensi serta kebiasaan tersendiri, serta daya beli yang lebih kuat. "Tahun ini, interaksi mereka dan para retailer dengan cepat berpindah ke medium online,” jelasnya.

Randy mengungkapkan, peningkatan belanja online juga ditunjukkan dengan peningkatan pencarian kebutuhan dasar dengan bantuan penelusuran Google. Penelusuran produk segar yang pada 2019 hanya meningkat sebesar 50%, tahun ini mengalami peningkatan sebesar 90%.

Selain itu, peningkatan 26% terjadi pada penelusuran deterjen pada 2020 untuk produk perawatan rumah, sementara penelusuran untuk produk pembersih lainnya yang menggunakan tangan melonjak hingga 100% karena meningkatnya fokus pada kebersihan pribadi dan rumah.

Selain kebutuhan dasar, minat untuk membeli furnitur di Indonesia meningkat dengan cepat karena semakin banyak orang yang bekerja dari rumah. Penelusuran rak dan peningkatan penelusuran terkait produk ergonomis juga meningkat.

"Sebagian orang menggunakan Google Search untuk mencari tips mengatasi peningkatan permintaan akibat aktivitas bekerja dari rumah. Semoga laporan ini dapat menjadi sarana untukmelihat ke belakang dan bersama-sama membantu memajukan digitalisasi pemasaran bisnis ke depannya,” ungkap Randy.

