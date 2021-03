Unomax Kuasai Pasar Aksesori Gawai Kualitas Premium

Sabtu, 13 Maret 2021 | 16:39 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Tanpa disadari, tren smartphone saat ini dibarengi dengan tren aksesori. Tidak heran jika sekarang ini aksesori handphone banyak sekali ditawarkan di pasaran, baik secara offline maupun online. Kalangan pembeli juga harus pintar-pintar dalam memilih aksesori gawai, agar tidak tertipu dan merasa kecewa saat membelinya.

Unomax adalah salah satu pemain lama di bidang aksesori gawai. Usaha ini dirintis entrepreneur muda Hendy Sutanto. Berawal dari hobinya terhadap gadget, Hendy merintis bisnis di bidang aksesori gawai.

Saya memulai bisnis premium gadget accessories store pada 2013 lalu melalui platform online,” kata Hendy dalam perbincangan dengan sejumlah media di Jakarta, Sabtu (13/3/2021).

BACA JUGA Xiaomi Segera Rilis Ponsel dengan Snapdragon 888

Pria yang menjabat sebagai CEO dan co-founder Unomax ini menuturkan, nama Unomax diambil dari kata Uno atau satu dan Max yang berarti maximal. "Itu sesuai dengan filosofi kami yang ingin menjadi nomor satu, dengan memberikan layanan yang maksimal kepada konsumen,” tuturnya.

Hendy menjelaskan, Unomax sendiri memiliki slogan one solution for best experience. "Kami yakin, customer experience sangat penting, mulai dari proses pencarian produk, menjamin produk 100% original, pemesanan barang, sampai proses unboxing paket, dan after sales harus mudah dan menyenangkan,” jelasnya.

Adapun produk awal yang dipasarkan Unomax adalah tempered glass screen protector atau anti gores dari brand Tyrex. Hendy mengatakan, sangat sulit untuk menjual produk ini pertama kali di tahun 2013.

"Kita harus memberikan edukasi kepada customer kalau ini anti gores generasi terbaru yang bahannya dari kaca yang sangat kuat dibandingkan anti gores plastik biasa," tuturnya.

BACA JUGA Roboost Kenalkan Pengisi Daya dengan Chipset Cerdas

Hendy mengaku banyak menemui langsung konsumen sekaligus memasangkan anti goresnya ke perangkat handphone mereka. "Hampir semua yang beli produk ini ketika saya tanya merasa takjub dengan screen protector ini, karena selain dari kaca asli tapi melindungi dan kuat banget,” imbuhnya.

Hendy mengatakan, tempered glass ini berevolusi sesuai dengan varian gawai. Kemunculan gawai berlayar curved edge seperti Samsung Galaxy S7 edge yang layarnya melengkung, menjadi tantangan bagi Unomax saat itu. Sebab, anti gores berbahan kaca yang kaku tentu tidak cocok untuk layar melengkung.

"Kita waktu itu lumayan kesulitan untuk menyediakan tempered glass yang pas untuk Galaxy S7 edge. Kita pun melakukan research and development lagi sampai menemukan screen protector berbahan TPU yang bahannya lentur atau sekarang lebih dikenal dengan hydrogel. Namun, banyak orang merasa kurang pas karena bahannya bukan kaca dan terasa kurang premium,” ungkapnya.

Setelah dilakukan lagi penelitian dan pengembangan, kata Hendy, akhirnya ditemukan tempered glass full glue dari brand pertama Gobukee asal Korea Selatan. "Sebab, saat itu kebanyakan tempered glass melengkung yang dijual di pasaran hanya memiliki edge glue alias lem hanya di pinggir saja sehingga mengurangi sensitivitas," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com