Samsung Luncurkan Jajaran Ponsel Galaxy Seri A Terbaru

Seoul, Beritasatu.com – Samsung Electronics, hari ini, Rabu (17/3/2021) mengumumkan Samsung Galaxy A52, A52 5G dan A72 terbaru. Samsung menyatakan bahwa Galaxy Seri A terbaru ini membuat inovasi yang powerful dapat dijangkau oleh semua orang.

“Samsung senantiasa berupaya untuk memberikan perangkat yang konsumen inginkan dan perlukan. Oleh karena itu kami memberikan visi melalui Galaxy A Series untuk mendemokrasikan inovasi Galaxy untuk semua orang. Galaxy A52, A52 5G dan A72 mengemban filosofi brand yang dimiliki oleh Galaxy: inovasi terkini, layanan serta fitur, dengan harga yang terjangkau,” kata TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business, Samsung Electronics, Rabu (17/3/2021).

Samsung Galaxy A52, A52 5G dan A72 berbeda dari Galaxy Seri A pendahulunya. Ketiga tipe yang dirilis pada hari ini telah memiliki resistensi/ketahanan terhadap debu dan air (water and dust resistant) dengan rating IP67. Berdasarkan hasil tes ketiga tipe ponsel ini dapat direndam dalam air hingga kedalaman satu meter selama 30 menit!

Ketiga ponsel ini juga sudah mendapatkan sistem operasi Android 11 terbaru, out of the box. Sayangnya Samsung belum merilis berapa harga dari jajaran ponsel Galaxy Seri A teranyar ini di Indonesia.

