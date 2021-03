VADS Indonesia Kenalkan Solusi Baru untuk Tingkatkan Contact Center

Jumat, 19 Maret 2021 | 08:31 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Para partisipan dalam kegiatan webinar PT VADS Indonesia, Client Gathering 2021 dengan tema Adapting to The New Era of Effective and Efficient Contact Center During The Pandemic, di Jakarta. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – PT VADS Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang business process outsourcing (BPO), kembali menggelar kegiatan webinar Client Gathering 2021 dengan tema “Adapting to The New Era of Effective and Efficient Contact Center During The Pandemic”.

Dalam kesempatan itu VADS memperkenalkan solusi-solusi baru untuk meningkatkan contact center dan customer experience selama pandemi Covid-19, seperti solusi Business Continuity Plan (BCP), Work From Home (WFH), Cloud Alpha Solutions, serta solusi keamanan data transaksi Blockchain Security Authentication. Solusi-solusi ini diharapkan dapat mempermudah layanan bagi pelanggan yang membutuhkan informasi dengan respons yang cepat dan tepat, terutama selama pandemi Covid-19, sekaligus menjamin keamanan data milik pelanggan.

“Kalau kita lihat tren cara bekerja sebelum pandemi, kita hanya bisa melakukan pekerjaan di satu tempat, namun pada hari ini sudah seharusnya ada perubahan. Penerapan WFH menjadikan alur kerja kita lebih efisien, baik dari sisi budget dan juga waktu untuk lebih produktif. Dalam situasi menghadapi pandemi ini, satu yang tidak bisa kita pisahkan yaitu transformasi teknologi dan harus bisa bergerak cepat untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi. Jika kita tidak bisa mengikutinya, maka kita akan tertinggal,” ujar CEO PT VADS Indonesia Saravanan Belusami dalam keterangan tertulis, Kamis (18/3).

Client Gathering 2021 ini turut menghadirkan 5 pembicara yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya di antaranya adalah Senior Vice President of Customer Excellence Tokopedia Rudy Dalimunthe, Associate Vice President of Customer Satisfaction Management Bukalapak Tine E. Effendi, Project Manager OYO Hotel Indonesia Fuad Azis, Assistant General Manager Cloud Services TM ONE Chin Sui Lee, dan Blockchain Secure Authentication TM ONE Phillip Jay Sung.

Kegiatan tahunan tersebut juga bertujuan memberikan apresiasi dan komitmen kepada klien atas loyalitas dan kepercayaan karena telah menggunakan jasa PT VADS Indonesia, serta untuk meningkatkan hubungan dengan klien PT VADS Indonesia.

“Seperti kita ketahui masalah work from home dalam industri BPO, dan seluruh industri adalah security dan productivity. Tidak dipungkiri, bahwa pandemi menjadi guru kita sekaligus pengalaman baru dalam berinovasi untuk tetap produktif, dan tetap bisa bekerja dengan memberikan kemudahan atau mengubah dunia kerja dari yang offline menjadi online. Seperti kita tahu, WFH menjadi pilihan yang sangat efektif dari sisi kecepatan dan kemudahan untuk tetap bisa produktif, dan efisien karena biaya untuk set-up atau menggunakan model WFH tidak begitu besar dibanding menggunakan working space,” kata Chief Marketing Office PT VADS Indonesia Deddy Hermansyah.

Tantangan WFH

Deddy juga mengungkapkan lebih lanjut soal berbagai tantangan yang harus diperhatikan dalam WFH, yang terkait dengan security atau keamanan, terdiri atas dua. Yang pertama adalah masalah keamanan data dan informasi.

PT VADS Indonesia telah mengimplementasikan dan telah mendapatkan solusi terbaru di mana data tersebut tetap aman walaupun sedang WFH. Di antaranya dengan menggunakan teknologi IVA (Intelligence Video Analytics) di mana fitur teknologi ini mampu mengenal, dan menangkap kegiatan seorang agen di rumah ketika ingin menangkap atau screenshot data rahasia maka otomatis aplikasi ini akan memblok atau membuat layar menjadi pudar.

Kedua adalah dalam koneksi atau konektivitas kita menggunakan secure IP VPN di mana konektivitas seolah berada di lingkungan kantor offline. Kemudian device yang diberikan oleh agen seperti PC atau notebook telah didesain oleh tim IT Security PT VADS Indonesia agar informasi yang krusial dapat diblokir terlebih dahulu.

Selain itu, PT VADS Indonesia memiliki teknologi terbaru yang dinamakan Blockchain Secure Authentication (BSA) yang menggunakan teknologi blockchain untuk distributed security random check, passwordless, dan encrypted data sehingga user tidak perlu mengingat login password dengan menggunakan teknologi ini. Bahkan, teknologi BSA ini memberikan efisiensi karena dapat menghilangkan biaya OTP SMS. Teknologi ini terbilang sangat baru, dan menjadi tren di negara-negara maju seperti Korea, Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Tiongkok. PT VADS Indonesia bangga membawa teknologi ini ke Indonesia dan menawarkan free POC untuk perusahaan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai BSA.

Tantangan selanjutnya, lanjut Deddy, yang harus diperhatikan dalam WFH adalah masalah produktivitas. Berbeda dengan kondisi offline di mana kita dapat melihat kinerja tim secara real time dan live. Dalam WFH, tentunya terdapat tantangan karena tidak bisa melihat langsung tim bekerja dan memonitor hasil kerja secara real time.

“PT VADS Indonesia telah menemukan solusi terbaru yaitu dengan menggunakan Power BI di mana kita bisa melihat real time performance agent di rumah dan eskalasi cepat dilakukan dengan komunikasi via Whatsapp dengan team leader, quality control, rtfm, operations manager sampai dengan head,” kata Deddy.

Di sistem kami, tambah dia, juga telah terdapat geofencing feature untuk mendeteksi lokasi setiap agen, dan pergerakan agen dari satu lokasi ke lokasi lainnya sehingga tim operasi dan tim leader dapat memonitor pergerakan agen secara real time, dan tentunya ini akan meningkatkan produktivitas agen dengan fitur ini.

“Tentunya semua layanan WFH tersebut akan lebih efisien lagi karena kami menawarkan layanan cloud base atau pay per use dengan menggunakan Cloud Alpha TM ONE. Cloud alpha adalah layanan cloud baru PT VADS Indonesia yang bekerja sama dengan induk perusahaan Telekom Malaysia yang dapat memberikan SLA 99,9% sehingga sangat reliable, efektif, dan efisien,” jelasnya.

Sumber: BeritaSatu.com